Giá vàng lập kỷ lục mới giữa kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Phiên 3/9, giá vàng giao ngay chạm mức cao kỷ lục 3.546,99 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường dự đoán 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 tới.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Giá vàng lập kỷ lục mới giữa kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Nhật Bản: Dự toán ngân sách tài khóa 2026 lập kỷ lục mới

Malaysia nỗ lực củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

