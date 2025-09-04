Kinh tế

Kinh doanh

Phá mọi kỷ lục, giá vàng SJC trong nước tiến sát ngưỡng 134 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước cùng tăng mạnh phiên sáng 4/9, trong đó giá bán ra của thương hiệu SJC tại các doanh nghiệp tiến sát mức 134 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước tiến sát mức 134 triệu đồng mỗi lượng phiên sáng nay. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (4/9), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 131,5-133,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng tăng thêm 500.000 đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 126,1-129,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 126,5-129,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.543 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 113,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.248 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.160 - 26.510 đồng/USD, tăng 2 đồng. Tương tự, Ngân hàng BIDV và Eximbank cũng tăng 2 đồng, hiện giao dịch từ 26.160-26.510 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Tuy nhiên, Ngân hàng VietinBank niêm yết từ 26.200-26.508 đồng/USD (mua vào/bán ra), lại không có biến động so với chốt phiên trước./.

