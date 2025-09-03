Kinh tế

Kinh doanh

Lập kỷ lục mới, vàng trong nước giao dịch quanh mức 133,4 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 3/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 2,1 đến 3,1 triệu đồng/lượng, đưa giá SJC lên ngưỡng cao nhất lịch sử. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng vượt mốc 3.500 USD/ounce, song vẫn thấp hơn giá trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước đã lập kỷ lục mới, giao dịch quanh mức 133,4 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (3/9), giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm từ 2,1-3,1 triệu đồng /lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 130,9-133,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng tăng tăng mạnh tới 2,8 triệu đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 124,9-127,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 3,1 triệu đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 124,7-127,7 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.541 USD/ounce, tăng 64 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 113,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.246 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.138 - 26.508 đồng/USD, tăng 6 đồng. Tương tự, Ngân hàng BIDV và VietinBank cũng tăng 6 đồng, hiện giao dịch từ 26.175-26.508 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.246-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
#giá vàng trong nước #giá vàng mới #giá vàng SJC #vàng nhẫn #giá vàng quốc tế #tỷ giá USD #thị trường vàng
Sáng 27/8, đoàn công tác của Trung tâm Bản quyền số cùng các đơn vị truyền thông có buổi tham quan và tìm hiểu mô hình Trang trại Thông minh (Smart Farm) tại ParmFarm, tỉnh Nonsan của Hàn Quốc. Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về quy trình canh tác cà chua công nghệ cao từ gieo trồng, chăm sóc trong nhà kính, đến khâu thu hoạch và phân loại sản phẩm.