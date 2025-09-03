Lập kỷ lục mới, vàng trong nước giao dịch quanh mức 133,4 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (3/9), giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm từ 2,1-3,1 triệu đồng /lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 130,9-133,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng tăng tăng mạnh tới 2,8 triệu đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 124,9-127,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 3,1 triệu đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 124,7-127,7 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.541 USD/ounce, tăng 64 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 113,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.246 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.138 - 26.508 đồng/USD, tăng 6 đồng. Tương tự, Ngân hàng BIDV và VietinBank cũng tăng 6 đồng, hiện giao dịch từ 26.175-26.508 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.246-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.

Giá vàng lập đỉnh lịch sử mới trên 3.500 USD mỗi ounce Vào lúc 1 giờ sáng ngày 3/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,5%, lên 3.529,01 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.529,93 USD/ounce.