Thị trường châu Á: Đà tăng kỷ lục của vàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá vàng châu Á tiếp tục tăng mạnh, trên mốc kỷ lục 3.500 USD/ounce trong phiên chiều 2/9, giữa lúc đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 gia tăng, làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Đầu giờ chiều 2/9, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 3.487,55 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.508,50 USD trong phiên sáng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng tổng cộng 32%.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại nền tảng giao dịch hàng hóa, chứng khoán Capital.com, nhận định: “Triển vọng kinh tế Mỹ yếu đi và kỳ vọng Fed hạ lãi suất đang thúc đẩy đà tăng của vàng.”

Ông cho biết thêm khủng hoảng niềm tin đối với tài sản bằng đồng USD - một phần do Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích Fed vì không giảm lãi suất, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của cơ quan này - cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của vàng.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, giới giao dịch hiện đánh giá có tới 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17-18/9.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất cùng lo ngại về tính độc lập của Fed đã gây áp lực lên đồng USD, khiến đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng so với rổ tiền tệ chủ chốt toàn cầu, qua đó làm vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư ngoài Mỹ.

Được coi là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế, giá vàng thế giới đã liên tục lập kỷ lục trong năm 2025.

Đà tăng được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD, cùng với nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị, thương mại và sự suy yếu kéo dài của đồng bạc xanh.

Năm 2024, giá vàng giao ngay tăng 27% và lần đầu vượt mốc 3.000 USD/ounce vào tháng 3/2025, khi những biến động trong chính sách thương mại Mỹ thúc đẩy giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn.

Ông Tim Waterer, chuyên gia trưởng phân tích thị trường tại nền tảng dịch vụ tài chính KCM Trade, dự báo: “Đà tăng của vàng có thể mở rộng lên 3.600 USD/ounce, nếu Fed thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong những tháng tới và triển vọng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vẫn xa vời.”

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm khu vưc ngoài nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố ngày 5/9, để có thêm cơ sở đánh giá quy mô mức hạ lãi suất của Fed trong tháng này.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay gần như đi ngang, giữ ở mức 40,64 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh cao nhất từ tháng 9/2011 trong phiên trước.

Giá bạch kim tăng 1% lên 1.412,95 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 0,7% xuống 1.129,52 USD/ounce. Tại Việt Nam, thị trường vàng đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh 2/9./.

