Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt mức 3.500 USD mỗi ounce

Ngày 2/9, giá vàng thế giới trên thị trường giao ngay tăng lên 3.503,32 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử, nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed hạ lãi suất.

Minh Tâm
Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/9, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục 3.503,32 USD/ounce nhờ hưởng lợi từ việc đồng USD yếu đi và triển vọng lãi suất thấp hơn của Mỹ.

Chỉ số USD, thước đo tỷ giá USD với 6 đồng tiền khác ở mức 97,717, gần chạm ngưỡng thấp nhất trong năm tuần trở lại đây.

Những diễn biến này được ghi nhận trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế trong tuần này, bao gồm báo cáo quan trọng về lao động của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 5/6 tới.

Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào cuối tháng này, với 89% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản, nhưng dữ liệu trong tuần này sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá liệu ngân hàng trung ương có xu hướng cắt giảm nhiều hay không.

Ông Vasu Menon, Giám đốc điều hành chiến lược đầu tư tại Ngân hàng OCBC cho biết mặc dù không có nhiều người cho rằng Fed sẽ cắt giảm mạnh lãi suất (50 điểm cơ bản) vào tháng Chín, song không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này nếu dữ liệu việc làm tháng 8 đặc biệt yếu.

Tình hình này giống với tháng Chín năm ngoái, khi Fed cắt giảm mạnh lãi suất sau khi tăng trưởng việc làm chậm lại đáng kể từ tháng Sáu đến tháng Tám cùng năm.

Ông Menon cho biết thêm rằng Fed năm nay lo ngại vấn đề thuế quan có thể thúc đẩy lạm phát.

Dự kiến báo cáo lạm phát tháng Tám của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 11/9 tới, một tuần trước cuộc họp chính sách của Fed./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng tăng kỷ lục #Giá vàng thế giới #Fed #Đồng USD
Theo dõi VietnamPlus

Giá vàng đạt đỉnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đoàn công tác của Trung tâm Bản quyền số cùng các đơn vị truyền thông tham quan nông trại (Ảnh: Vietnam+)

Tìm hiểu mô hình trang trại thông minh tại ParmFarm của Hàn Quốc

Sáng 27/8, đoàn công tác của Trung tâm Bản quyền số cùng các đơn vị truyền thông có buổi tham quan và tìm hiểu mô hình Trang trại Thông minh (Smart Farm) tại ParmFarm, tỉnh Nonsan của Hàn Quốc. Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về quy trình canh tác cà chua công nghệ cao từ gieo trồng, chăm sóc trong nhà kính, đến khâu thu hoạch và phân loại sản phẩm.