Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, vượt mức 3.500 USD mỗi ounce

Ngày 2/9, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục 3.503,32 USD/ounce nhờ hưởng lợi từ việc đồng USD yếu đi và triển vọng lãi suất thấp hơn của Mỹ.

Chỉ số USD, thước đo tỷ giá USD với 6 đồng tiền khác ở mức 97,717, gần chạm ngưỡng thấp nhất trong năm tuần trở lại đây.

Những diễn biến này được ghi nhận trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế trong tuần này, bao gồm báo cáo quan trọng về lao động của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 5/6 tới.

Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào cuối tháng này, với 89% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản, nhưng dữ liệu trong tuần này sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá liệu ngân hàng trung ương có xu hướng cắt giảm nhiều hay không.

Ông Vasu Menon, Giám đốc điều hành chiến lược đầu tư tại Ngân hàng OCBC cho biết mặc dù không có nhiều người cho rằng Fed sẽ cắt giảm mạnh lãi suất (50 điểm cơ bản) vào tháng Chín, song không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này nếu dữ liệu việc làm tháng 8 đặc biệt yếu.

Tình hình này giống với tháng Chín năm ngoái, khi Fed cắt giảm mạnh lãi suất sau khi tăng trưởng việc làm chậm lại đáng kể từ tháng Sáu đến tháng Tám cùng năm.

Ông Menon cho biết thêm rằng Fed năm nay lo ngại vấn đề thuế quan có thể thúc đẩy lạm phát.

Dự kiến báo cáo lạm phát tháng Tám của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 11/9 tới, một tuần trước cuộc họp chính sách của Fed./.

