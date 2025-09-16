Giá vàng thế giới lập kỷ lục trước thềm cuộc họp chính sách của Fed

Giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục trong phiên giao dịch chiều 16/9 do đồng USD yếu trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi thị trường kỳ vọng cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.685,02 USD/ounce vào lúc 13 giờ 32 phút ngày 16/9 (giờ Việt Nam), sau khi chạm kỷ lục 3.689,27 USD/ounce trong phiên này.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tại Mỹ cũng tăng 0,1% lên 3.722,70 USD/ounce.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com nhận định rằng thị trường đang rất lạc quan, nhà đầu tư tin tưởng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất lớn trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 15/9.

Công cụ phân tích FedWatch của CME cho biết các nhà giao dịch dự đoán khả năng gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 16-17/9 với một xác suất nhỏ là Fed có thể cắt giảm lãi suất đến 0,5 điểm phần trăm.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội khi giữ vàng - một tài sản không sinh lãi - và gây áp lực lên đồng USD, nhờ đó vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã nâng lượng nắm giữ vàng lên 976,80 tấn vào ngày 15/9, tăng 0,21% so với mức 974,80 tấn vào ngày 12/9.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 27 phút ngày 16/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130,30-132,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

