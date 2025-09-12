Giá vàng giằng co trước các số liệu kinh tế trái chiều

Giá vàng đã thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch ngày 11/9 và vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục, do dữ liệu việc làm yếu của Mỹ đã lấn át những lo ngại từ số liệu lạm phát cao hơn, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng lãi suất vào tuần tới.

Vào lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 12/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 3.632,49 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức cao kỷ lục 3.673,95 USD/ounce trong phiên 9/9. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,2% xuống 3.673,60 USD/ounce.

Giá vàng đã có thời điểm giảm tới 0,6% trong phiên này, do những lo ngại về lạm phát, khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng Tám đã tăng cao hơn dự đoán, với mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái lớn nhất trong bảy tháng. Lạm phát tăng cao có thể làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất, điều không có lợi cho giá vàng.

Bên cạnh đó, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết các biến động giá gần đây cho thấy có dấu hiệu chững lại từ phía người mua.

Tuy nhiên, sau đó vàng đã được tiếp sức nhờ sự gia tăng mạnh trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ, vốn đã đạt mức cao nhất trong ba năm là 263.000 đơn.

Kết hợp với báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp yếu của tuần trước, những con số này cho thấy đà tăng trưởng cơ bản của nền kinh tế đang hạ nhiệt và củng cố thêm kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang đặt cược gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tuần tới.

Ngoài ra, dù lực mua có phần chững lại, nhưng ông Wong cho biết, triển vọng của vàng trong vài tháng tới vẫn tích cực, qua đó hạn chế khả năng xảy ra một đợt giảm giá mạnh. Giá vàng đã tăng 38% từ đầu năm đến nay.

Trong một báo cáo, ngân hàng ANZ nhận định rằng đà tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát cao, những thay đổi địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa khỏi USD và các tài sản khác của Mỹ sẽ tiếp tục củng cố nhu cầu đầu tư và lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương, qua đó hỗ trợ giá cho kim loại quý này.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 41,57 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0,3% xuống 1.382,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 11/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131,3-134,33 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước biến động không đồng nhất, tỷ giá đi ngang Giá vàng nhẫn trong nước biến động nhẹ theo giá vàng thế giới, tỷ giá USD ổn định, ảnh hưởng đến thị trường vàng và ngoại tệ ngày 11/9.