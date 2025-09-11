Giá vàng tại châu Á giảm nhẹ trước thềm công bố số liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm trong phiên 11/9, nhưng vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục, khi giới đầu tư chờ báo cáo lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến công bố trong ngày.

Trước đó, dữ liệu về giá sản xuất yếu hơn dự báo đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào cuộc họp tuần tới.

Chiều 11/9 tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.632,48 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.673,95 USD/ounce phiên 9/9. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tại Mỹ mất 0,3%, xuống còn 3.669,80 USD/ounce.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc mảng vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định: “Vàng dường như đang tích lũy sau đợt tăng gần đây, trong khi thị trường chờ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ và tác động của nó đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.”

Trước đó, báo cáo chính thức cho thấy giá sản xuất (PPI) tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8/2025, do biên lợi nhuận dịch vụ thương mại đi xuống và chi phí hàng hóa chỉ tăng nhẹ.

Giới đầu tư hiện tập trung vào dữ liệu CPI, dự kiến công bố cùng ngày, với khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tháng 8/2025 của Mỹ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, sau mức tăng 0,2% của tháng 7/2025. CPI dự kiến tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn mức tăng 2,7% của tháng trước.

Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến trong tháng 8/2025, cùng số liệu điều chỉnh cho thấy Mỹ có ít hơn 911.000 việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025, đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cũng sẽ công bố trong ngày 11/9 (giờ địa phương), sẽ tiếp tục cho thấy tình hình thị trường lao động Mỹ.

Ông Spivak cho hay xu hướng trong dài hạn là giá vàng sẽ đi lên, nhưng nếu CPI tăng mạnh hơn dự báo, đồng USD có thể tăng. Điều này sẽ gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn lên vàng. Tuy nhiên, mức giảm có thể hạn chế vì thị trường khó từ bỏ kỳ vọng Fed hạ lãi suất.

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới, trong khi một số nhà đầu tư vẫn đặt cược nhỏ vào khả năng giảm 0,50 điểm phần trăm.

Cùng ngày, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 41,07 USD/ounce. Giá bạch kim lùi 0,2% còn 1.383,10 USD, trong khi palladium tăng 0,3% lên 1.175,86 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ ngày 11/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131,3-134,33 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra)./.

Giá vàng ngày 11/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (11/9) tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.