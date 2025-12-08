Brazil chuyển hướng sang trồng càphê Robusta khi khí hậu ngày càng khắc nghiệt

Khi hạt càphê Arabica - nguyên liệu chính cho càphê cao cấp - bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, nông dân trồng càphê Robusta ở Brazil đã cải tiến phương pháp thu hoạch và sấy nhằm cung cấp càphê Robusta chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng khó tính.

Brazil hiện là nước sản xuất càphê Robusta lớn thứ hai thế giới sau Việt Nam, đồng thời cũng là quốc gia trồng càphê Arabica lớn nhất.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2022 chỉ ra rằng hơn 3/4 diện tích đất tốt nhất để trồng càphê Arabica ở Brazil có thể trở nên không phù hợp vào năm 2050 do nhiệt độ tăng cao và tình trạng hạn hán.

Trong bối cảnh giá càphê và mức tiêu thụ toàn cầu đạt kỷ lục trong năm nay vì căng thẳng thương mại và thời tiết cực đoan thì hạt càphê Robusta cao cấp cũng giúp các nhà rang xay giảm chi phí khi pha trộn càphê Espresso với hạt càphê Arabica vốn đắt đỏ hơn.

Hiệp hội Càphê Đặc sản (SCA) - một tổ chức phi lợi nhuận với hàng nghìn thành viên từ nhà sản xuất hạt đến nhân viên pha chế trên khắp thế giới - nhận thấy nhu cầu càphê Robusta cao cấp đang ngày càng tăng, đặc biệt ở Đông Nam Á, và cho rằng loại hạt càphê không nên là tiêu chí duy nhất để xác định càphê đặc sản.

Càphê Robusta chất lượng từ Việt Nam, do Nguyen Coffee Supply và nhiều thương hiệu khác cung cấp, đã chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu tại Mỹ.

Trong khi đó, các quán càphê ở London và Berlin cũng đang giới thiệu những tinh hoa của càphê Robusta. Cơ hội này đã thúc đẩy vùng Espirito Santo - nơi sản xuất càphê Robusta lớn nhất Brazil - chú trọng hơn đến chất lượng đồng thời vẫn duy trì sản lượng.

Theo Cơ quan Nông nghiệp bang Espírito Santo (Brazil), bang này đang hướng tới sản xuất 1,5 triệu bao càphê Robusta đặc sản (loại 60 kg/bao) mỗi năm vào năm 2032, tăng mạnh so với mức 10.000 bao hiện tại.

Việc càphê Robusta chất lượng cao ngày càng được công nhận ở Brazil, kết hợp với năng suất tốt hơn hạt càphê Arabica đã khiến những người nông dân trồng càphê Arabica chuyển sang thử nghiệm trồng càphê Robusta mang theo kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình.

Ông Michel Tesch, quan chức phụ trách Cơ quan Phát triển Nông thôn bang Espírito Santo, cho biết, xu hướng này chủ yếu đi một chiều: không thấy ai bỏ càphê Robusta để quay lại trồng càphê Arabica.

Còn Chủ tịch Marcio Ferreira của Hiệp hội Xuất khẩu càphê Brazil (Cecafe) cho rằng sự cải thiện chất lượng càphê Robusta của Brazil đã thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh và kéo giá lên cao hơn.

Theo dữ liệu từ Cecafe, tính đến tháng 10 năm nay, giá trung bình mỗi bao càphê Robusta đặc sản Brazil (loại 60 kg/bao) đã vượt 295 USD, cao gấp đôi mức trung bình năm 2021.

Giá càphê Robusta giao kỳ hạn đã tăng hơn 80% kể từ năm 2021 lên khoảng 4.370 USD/tấn, trong khi giá càphê Arabica giao kỳ hạn tăng hơn 60% lên 3,7254 USD/pound (1 pound = 0,4536 kg)./.

