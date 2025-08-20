Ngành càphê Brazil đề nghị Mỹ loại càphê khỏi danh mục áp thuế 50%

Ngày 19/8, Cecafé - Hội đồng các nhà xuất khẩu càphê Brazil - đã gửi thư chính thức tới Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), đề nghị loại càphê Brazil khỏi danh sách sản phẩm bị áp thuế 50% theo quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Trong văn bản, Cecafé nhấn mạnh Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới, đồng thời là đối tác thương mại thiết yếu của Mỹ trong ngành hàng này.

Hiện càphê Brazil chiếm hơn 30% thị phần tiêu thụ tại Mỹ, khiến nước này trở thành nhà cung cấp lớn nhất. Mỹ cũng là khách hàng số một của càphê Brazil, chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Cecafé, việc áp thuế có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương hiệu càphê Mỹ vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu từ Brazil.

“Các nhãn hiệu truyền thống, vốn là biểu tượng của kinh tế Mỹ, có nguy cơ bị suy giảm hoặc biến mất nếu buộc phải thay đổi công thức pha trộn,” Cecafé cảnh báo.

Bức thư cũng dẫn nghiên cứu của Hiệp hội Càphê Quốc gia Mỹ (NCA) cho thấy 76% người dân Mỹ có thói quen uống càphê. Chi tiêu hàng năm của Mỹ cho cà phê và các sản phẩm liên quan đạt khoảng 110 tỷ USD, tương đương 301 triệu USD mỗi ngày.

Riêng ngành càphê chiếm hơn 8% giá trị toàn bộ ngành công nghiệp thực phẩm Mỹ.

Cecafé cho rằng việc duy trì mức thuế quan cao sẽ gây tác động dây chuyền, làm tăng giá thành, ảnh hưởng đến lạm phát và cuối cùng người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu chi phí.

“Với tầm quan trọng của cà phê đối với kinh tế và người tiêu dùng Mỹ, chúng tôi tin rằng quyết định áp thuế cần được xem xét lại,” bức thư nêu rõ.

Biện pháp áp thuế của Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/8/2025, nằm trong gói chính sách thương mại mới của chính quyền Tổng thống Trump đối với hàng hóa Brazil.

Trong khi đó, tuần trước, Chính phủ Brazil đã công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu chịu ảnh hưởng từ quyết định này, nhằm giảm bớt thiệt hại cho ngành càphê - một trong những trụ cột xuất khẩu của nền kinh tế Brazil./.

Càphê Brazil: Sản lượng giảm, giá tăng và những ẩn số sau đòn thuế quan Mỹ Brazil xuất khẩu càphê giảm 21,4% trong 7 tháng đầu năm, giá tăng mạnh do tác động của thuế Mỹ và thời tiết cực đoan ảnh hưởng sản lượng.