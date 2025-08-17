Thị trường nông sản: Đón đầu "cơn sóng" tăng trưởng mới cho càphê tại Ấn Độ

Thị trường càphê Ấn Độ đang đứng trước một giai đoạn bùng nổ, với mức tiêu thụ được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5-10 năm tới.

Đó là nhận định của ông Raja Chakraborty, Giám đốc Marketing (CMO) của công ty kinh doanh càphê Continental Coffee Limited (CCL). Ông tin rằng thế hệ trẻ sẽ ngày càng ưa chuộng càphê như một thức uống quen thuộc hàng ngày, từ đó thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ cho loại đồ uống này.

Để đón đầu nhu cầu ngày càng tăng, CCL đã tăng gấp đôi công suất sản xuất tại các nhà máy ở Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu hoạt động hết 100% công suất vào năm tài chính 2029 (kết thúc vào ngày 31/3/2030).

Giám đốc điều hành (CEO) của CCL, ông Praveen Jaipuriar cho biết công ty sẽ tính đến các kế hoạch mở rộng hoạt động hơn nữa khi tiến gần đến mục tiêu này.

CCL cũng bày tỏ sẵn sàng "bắt tay" chiến lược với các đối tác muốn gia công sản phẩm tại các nhà máy chưa hoạt động hết công suất của họ. Hiện tại, tổng công suất của CCL tại Thụy Sĩ, Việt Nam và Ấn Độ là hơn 75.000 tấn mỗi năm.

Tại thị trường nội địa, 70% doanh thu của CCL đến từ mảng kinh doanh có thương hiệu, 30% còn lại từ mảng nhãn hiệu riêng và càphê bán buôn. CCL kỳ vọng tỷ trọng doanh thu từ mảng thương hiệu sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tới.

Thị trường xuất khẩu vẫn đóng một vai trò huyết mạch đối với CCL. Khoảng 35-40% sản lượng của công ty được xuất sang châu Á, 35-40% khác đến châu Âu và khoảng 10% tới thị trường châu Mỹ.

Theo ông Jaipuriar, Tây Á và châu Á đang nổi lên như những "thị trường càphê đầy tiềm năng nhất toàn cầu", dẫn dắt tăng trưởng ở cả mảng tiêu dùng tại nhà và bên ngoài.

Tại thị trường nội địa Ấn Độ, phân khúc càphê gói vẫn chiếm ưu thế với khoảng 70% thị phần. Ông Chakraborty nhận định rằng mảng sản phẩm này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, CCL cũng đang đầu tư mở rộng độ tiếp cận cho các sản phẩm gói nhỏ thông qua các hoạt động tiếp thị vi mô, đồng thời nỗ lực tiến vào các phân khúc thị trường ngách như càphê hòa tan trộn sẵn thông qua các sản phẩm tiện lợi cỡ nhỏ./.

