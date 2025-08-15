Giá càphê bứt phá mạnh trước lo ngại thiếu hụt nguồn hàng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới phiên ngày 14/8 ghi nhận trạng thái giằng co khi áp lực chốt lời và lo ngại suy yếu nhu cầu toàn cầu kéo lực bán trở lại, khiến chỉ số MXV-Index giảm 0,1% xuống 2.175 điểm.

Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp nhờ sự phục hồi đồng loạt của cả 5 mặt hàng năng lượng. Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá càphê bứt phá mạnh khi nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng gia tăng do mức thuế cao áp lên càphê Brazil, làm dấy lên lo ngại thiếu hụt hàng hóa trên thị trường thế giới.

Theo ghi nhận từ MXV, thị trường trong phiên ngày 14/8 chứng kiến sắc xanh bao phủ toàn bộ thị trường năng lượng. Viễn cảnh Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) trực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 9 đang ngày càng rõ ràng hơn.

Kỳ vọng này đã trở thành yếu tố chủ đạo thúc đẩy đà tăng khoảng 2% của giá các mặt hàng dầu thô trong phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá dầu WTI đã leo lên mốc 63,96 USD/thùng, tương ứng với mức tăng lên tới 2,09%. Giá dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1,84%, chốt phiên ở mốc 66,84 USD/thùng, mốc cao nhất trong gần 2 tuần trở lại đây.

Hiện công cụ theo dõi CME FEDWatch cho thấy, giới đầu tư đang đánh giá xác suất FED cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% trong tháng 9 lên tới 99,9%. Mặc dù có những lo ngại xung quanh chỉ số CPI lõi tăng trở lại trong tháng 7, nhiều chuyên gia vẫn nhận định lạm phát tại Mỹ hiện đang được kiểm soát trong phạm vi an toàn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ ra rằng trong đợt cắt giảm lãi suất gần nhất vào tháng 9 năm ngoái ở mức 0,5%, FED đã thực hiện nhằm mục đích tái khởi động thị trường lao động trong nước.

Hiện tại, tình hình thị trường việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trải qua giai đoạn “suy yếu” tương tự, đặc biệt sau những báo cáo kinh tế kém khả quan được công bố vào tháng 7.

Trong nhận định của mình, ông Bessent cũng khẳng định rằng mức lãi suất cơ bản hiện tại ở ngưỡng 4,25-4,5% đang ở mức quá cao. Bộ trưởng đề xuất mức lãi suất khoảng 3%, con số được nhiều nhà hoạch định chính sách tại FED đánh giá là mức “trung lập”, vừa đủ để không kích thích quá mức nền kinh tế mà cũng không tạo áp lực kìm hãm lạm phát.

Đối với thị trường trong nước, trong chiều ngày hôm qua, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, qua đó phản ánh xu hướng giảm của giá xăng dầu thế giới trong 7 ngày trước đó.

Theo đó, tất cả năm mặt hàng xăng dầu đều giảm giá, trong đó dầu diesel giảm mạnh nhất với mức 3,85% (tương đương giảm 723 đồng/lít), đưa giá về mức không cao hơn 18.077 đồng/lít.

Hai mặt hàng xăng E5RON92 và RON95 cũng điều chỉnh giảm lần lượt 1,3% và 0,95%, với giá không cao hơn 19.354 đồng/lít và 19.884 đồng/lít, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 20.000 đồng/lít. Các mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut cũng giảm tương ứng 640 đồng/lít và 379 đồng/kg.



Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhằm đảm bảo biến động giá trong nước phù hợp với diễn biến thị trường quốc tế và duy trì sự ổn định cho người tiêu dùng.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trên phần lớn các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn đó những điểm sáng là hai mặt hàng càphê và đường trắng khi các mặt hàng này vẫn duy trì sắc xanh trong phiên hôm qua; trong đó, giá càphê Arabica bật tăng hơn 2% lên mức 7.198 USD/tấn, còn Robusta tăng vọt hơn 3% lên mức 3.814 USD/tấn.

Theo MXV, động lực tăng giá xuất phát từ những lo ngại gia tăng về đứt gãy chuỗi cung ứng, sau khi Mỹ chính thức áp mức thuế 50% đối với càphê nhập khẩu từ Brazil - quốc gia cung cấp càphê lớn nhất cho thị trường Mỹ.

Hiệp hội Xuất khẩu Càphê Brazil (Cecafe) cho biết ngay trong tuần này, nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đã bắt đầu hoãn các lô hàng từ Brazil. Cecafe cũng mô tả ngành công nghiệp càphê Mỹ hiện đang trong trạng thái “chờ đợi”, theo dõi sát các diễn biến và thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán thuế quan trước khi đưa ra quyết định nhập khẩu tiếp theo.

Trong khi đó, thị trường xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng các nhà rang xay tại Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động mua càphê thông qua Sở ICE nhằm chủ động bảo đảm nguồn nguyên liệu thay thế trước những biến động về thương mại và nguồn cung toàn cầu.

Thực tế, tồn kho Arabica tại sàn ICE vừa giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua, xuống chỉ còn 727.000 bao tính đến ngày hôm qua, phản ánh áp lực thiếu hụt nguồn cung trên thị trường đang hiện hữu ngày càng rõ rệt.

Trong khi đó, vụ thu hoạch càphê niên vụ 2025-2026 của Brazil đang bước vào giai đoạn cuối, với các số liệu ban đầu cho thấy sản lượng càphê Arabica sụt giảm rõ rệt. Thông tin từ các vùng trồng vẫn còn nhiều mâu thuẫn.

Trong khi một số nông hộ ước tính sản lượng chỉ đạt khoản 20-25 triệu bao, tương đương mức mất mùa trên 30%, thì phần lớn khác dự báo sản lượng sẽ đạt từ 33-36 triệu bao, tức giảm khoảng 12-15% so với năm ngoái.

Về tình hình thời tiết, tính đến ngày hôm qua, dịch vụ Thời tiết Thế giới (World Weather Service) không ghi nhận nguy cơ xuất hiện đợt lạnh đủ mạnh để gây thiệt hại cho mùa vụ. Thiệt hại do sương giá tại Brazil vào cuối tuần qua được đánh giá ở mức hạn chế, khi các vùng trồng chính phần lớn đã tránh được ảnh hưởng xấu.

Trên thị trường nội địa, diễn biến đang ghi nhận xu hướng cùng chiều với giá thế giới. Ghi nhận trong sáng sớm nay, giá càphê các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua. Hiện giá thu mua càphê trung bình tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở mức 111.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá càphê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 111.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 111.000 đồng/kg, giá càphê tại Gia Lai có mức giá 111.200 đồng/kg và giá càphê tại Đắk Nông có giá 111.600 đồng/kg.

