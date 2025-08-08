Chủ quán càphê mệt mỏi vì cơn sốt matcha trên toàn cầu

Trong suốt một năm qua, tình trạng thiếu hụt matcha toàn cầu đã được nhắc đến rộng rãi.

Nhiều bài báo đã chỉ trích một nhóm những người có ảnh hưởng “nông cạn và sống ảo” là nguyên nhân khiến thức uống này trở nên quá phổ biến.

Cơn sốt matcha đang để lại những tác động rõ ràng đối với những người đứng sau chuỗi cung ứng thức uống này.

Các nhà sản xuất đã bắt đầu báo cáo rằng nhu cầu đang vượt xa nguồn cung và hệ quả của điều đó đang ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi phân phối.

Kosei Kamatani, chủ quán Via Tokyo, một quán càphê cực kỳ nổi tiếng ở khu Causeway Bay, Hong Kong với các món tráng miệng và đồ uống matcha chất lượng cao, đang cảm thấy mệt mỏi vì mặt trái của cơn sốt matcha.

“Đối tác cung cấp matcha của tôi ở Kyoto vừa thông báo rằng họ sẽ tăng giá lên tới 143%,” anh than phiền, đồng thời cho biết chi phí vận hành quán của mình vốn đã rất cao. “Cơn sốt matcha này đang giết chết tôi.”

Thậm chí, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nằm ngoài tầm kiểm soát đã khiến phần đánh giá Google của nhiều quán càphê trở thành nơi tập trung những phản hồi gay gắt.

Phê, một quán càphê mới mở tại Seattle (Mỹ), đang trong tình cảnh tương tự.

Nhiều người đánh giá dường như cảm thấy bị xúc phạm cá nhân vì sự cố thiếu hàng, và họ bắt đầu làm tổn hại đến danh tiếng trực tuyến của quán.

Nhóm điều hành quán chia sẻ: “Thật không may nhưng đó là sự thật. Quán của chúng tôi mới mở chưa đầy 2 tháng, đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt matcha và hậu quả kéo theo. Có rất nhiều đánh giá 1-2-3 sao từ những người chỉ trích vì chúng tôi hết matcha.”

“Chúng tôi đã thử nghiệm hàng chục, nếu không muốn nói là hơn một trăm loại matcha từ nhiều trang trại khác nhau, và cuối cùng tìm được một loại mà chúng tôi thực sự tự hào phục vụ như là một phần thương hiệu của mình."

"Đúng là có những loại matcha khác ngoài kia, nhưng thay vì hạ tiêu chuẩn, chúng tôi đã chọn cách tạm dừng toàn bộ các loại đồ uống làm từ matcha. Matcha chỉ chiếm 1/3 thực đơn của chúng tôi, nhưng chính khách hàng đã gán cho chúng tôi danh xưng 'quán matcha phải thử.' Chúng tôi rất tự hào vì điều đó, nhưng rồi lại bị buộc tội là lừa đảo.”

"Nếu ai đó không hài lòng với chất lượng, dịch vụ, đồ uống hay món ăn, chúng tôi hoàn toàn chấp nhận các góp ý và đánh giá đó. Nhưng để lại đánh giá tiêu cực chỉ vì chúng tôi đang tạm hết một sản phẩm thì thật đáng xấu hổ."

Matcha được làm từ tencha - một loại lá trà xanh được che bóng đặc biệt trước khi thu hoạch. Mặc dù cây matcha thuộc cùng họ với trà xanh, trà đen và ô long (cây Camellia sinensis), cách chế biến và hương vị của matcha lại rất riêng biệt. Tuy nhiên, matcha chỉ chiếm khoảng 6% sản lượng trà tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, nhu cầu đã tăng vọt. Và kết quả là giá cả cũng tăng vọt.

Theo Forbes, thị trường matcha dự kiến sẽ đạt khoảng 5 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng hơn 10% kể từ năm 2023. Hơn nữa, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã báo cáo rằng sản lượng tencha năm 2024 cao hơn 2,5 lần so với năm 2014.

Theo Hiệp hội Trà Nhật Bản Toàn cầu, giá trung bình của tencha vào cuối tháng Tư đạt 8.235 yen/kg, cao gấp 1,7 lần so với mức trung bình của năm ngoái. Và theo các nhà sản xuất, xu hướng tăng sẽ còn kéo dài.

Matcha rất giàu chất chống ôxy hóa và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tim mạch, giảm cân và nhiều tác dụng tích cực khác. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy bổ sung matcha giúp giảm tổn thương tế bào do gốc tự do và tăng hoạt động của hệ thống chống ôxy hóa. Việc bổ sung matcha vào khẩu phần ăn có thể tăng cường khả năng bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Loại trà này cũng rất dễ sử dụng trong chế độ ăn uống hàng ngày. /.

