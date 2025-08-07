Giá càphê đồng loạt giảm do chịu áp lực về nguồn cung

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đồng USD suy yếu và lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đã tạo lực đẩy cho giá bạch kim bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 6/8, dao động trên mốc 1.300 USD/ounce.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, thị trường càphê toàn cầu tiếp tục chịu áp lực khi nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt gia tăng, khiến giá hai mặt hàng Arabica và Robusta đồng loạt giảm. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index nhích 0,12% lên 2.156 điểm - cắt đứt chuỗi suy yếu 5 phiên liên tiếp.

Khép lại phiên giao dich ngày hôm qua, sắc xanh bao phủ thị trường kim loại trong bối cảnh đồng USD suy yếu và tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài ở một số mặt hàng kim loại; trong đó, giá bạch kim đảo chiều tăng 0,7% lên mức 1.339 USD/ounce.

Trước đó vào cuối tháng 7, áp lực chốt lời cùng với đà mạnh lên của đồng USD đã khiến bạch kim có chuỗi điều chỉnh giảm trong xuyên suốt 8 phiên liên tiếp, rơi khỏi vùng đỉnh cao nhất trong vòng 11 năm.

Trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số đôla Mỹ tiếp tục giảm hơn 0,6% xuống còn 98,18 điểm - nối dài chuỗi 4 phiên suy yếu liên tiếp. Đồng USD yếu đi đã khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh như bạch kim trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác, qua đó kích thích lực cầu trên thị trường.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng là những yếu tố quan trọng góp phần nâng đỡ đà phục hồi của nhóm kim loại quý này trong phiên vừa qua.

Tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cho biết lượng bạch kim nhập khẩu của nước này trong tháng 6 đạt 11,8 tấn, tương đương với khoảng 379.000 ounce - gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong Quý 2, Trung Quốc đã nhập khẩu 35,9 tấn bạch kim, tương đương với 1,2 triệu ounce, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, theo thống kê từ bộ phận nghiên cứu thuộc Ngân hàng Standard Chartered, lượng nhập khẩu này liên tục cao hơn mức tiêu thụ nội địa cho thấy nhu cầu tích trữ tại Trung Quốc đang gia tăng những năm gần đây.

Cụ thể, trong năm 2024, lượng bạch kim dư thừa sau khi tiêu thụ nội địa tại đây vào khoảng 1,07 triệu ounce, tăng 3,5% so với năm 2023, và tăng mạnh gần 69% so với năm 2022.

Tại Mỹ, dữ liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy lượng bạch kim thô nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm nay đạt 27,1 tấn, nhích nhẹ 1% so với mức 26,9 tấn cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xu hướng tích trữ kim loại quý này có dấu hiệu gia tăng khi lo ngại về việc thay đổi chính sách thuế quan tại Washington đã thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu, tận dụng lợi thế chênh lệch giá.

Tính đến ngày 6/8, tồn kho bạch kim tại các kho lưu trữ trên lãnh thổ Mỹ đã lên tới 565.940 ounce-cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phía nguồn cung, theo đánh giá của Morgan Stanley, sản lượng bạch kim tại Nam Phi - quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác kim loại quý này đã sụt giảm đáng kể trong 4 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo Quý 1 của Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) cũng nhấn mạnh rằng thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn gây ngập lụt tại một số khu mỏ đã khiến sản lượng bạch kim tinh luyện của Nam Phi trong quý này giảm tới 10% so với cùng kỳ, ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Dự báo cả năm 2025, sản lượng bạch kim tại Nam Phi có thể giảm 6% so với năm trước, chỉ còn khoảng 3,9 triệu ounce. Điều này kéo theo sản lượng khai thác trên toàn cầu cũng giảm tương ứng 6%, dự kiến đạt 5,4 triệu ounce - mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Đặc biệt, với hơn 77% nguồn cung bạch kim toàn cầu tập trung chủ yếu tại Nam Phi, mọi biến động hay gián đoạn trong hoạt động sản xuất tại quốc gia này đều có thể tác động mạnh đến cân bằng cung cầu và giá bạch kim trên thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực bán áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt. Trong đó, giá càphê Arabica đánh mất gần 1,8% về mức 6.468 USD/tấn, giá càphê Robusta cũng ghi nhận mức giảm hơn 0,5% xuống mức 3.394 USD/tấn.

Theo MXV, áp lực giảm giá đến từ hàng loạt các thông tin tích cực về nguồn cung tại các quốc gia sản xuất càphê lớn trên thế giới. Số liệu mới nhất từ Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 7 đạt gần 102.000 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng thời điểm, Liên đoàn Người trồng Càphê Quốc gia Colombia vừa công bố, xuất khẩu càphê trong tháng 7 đạt 69.000 tấn, tăng 14,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế 10 tháng đầu niên vụ hiện tại (từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2025), tổng lượng càphê xuất khẩu của Colombia đã lên tới 664.000 tấn, tăng 12,75% so với cùng giai đoạn niên vụ trước.

Về tình hình sản xuất, Cooxupé - hợp tác xã càphê lớn nhất thế giới cho biết các thành viên đã thu hoạch khoảng 74,2% lượng Arabica chế biến tự nhiên, tương đương 4,53 triệu bao trên tổng số 6,1 triệu bao dự kiến sẽ giao trong vụ mùa năm nay.

Diễn biến trên cho thấy tâm lý thị trường đang phản ứng rõ rệt trước triển vọng nguồn cung dư thừa trong ngắn hạn, gây áp lực trực tiếp lên giá càphê và toàn bộ nhóm nguyên liệu công nghiệp.

Trong khi đó, liên quan đến tình hình thuế quan giữa Mỹ và Brazil, Hội đồng các nhà xuất khẩu càphê Brazil (Cecafé) đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại Mỹ bao gồm Hiệp hội Càphê Quốc gia Mỹ (NCA), các doanh nghiệp thương mại, nhà nhập khẩu và chuỗi quán càphê lớn.

Qua đó đồng thời chủ động cung cấp dữ liệu ngành cùng các kiến nghị chính sách cho phía Chính phủ Brazil, nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán đưa mặt hàng càphê vào danh sách miễn thuế nhập khẩu của Mỹ.

Động thái này được đánh giá là hoàn toàn hợp lý, bởi cà phê là sản phẩm mà Mỹ không thể tự sản xuất với quy mô đủ lớn để đáp ứng tiêu thụ trong nước, trong khi đây lại là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, với nhu cầu mỗi năm vượt 1,14 triệu tấn.

Nếu mục tiêu này không đạt được, Brazil sẽ tiếp tục nỗ lực để cà phê được đưa vào danh sách miễn thuế trong nước, nhằm tránh mức thuế bổ sung 40% và chỉ áp dụng mức thuế 10% đã được công bố ban đầu vào tháng 4.

Việc duy trì hoặc mở rộng chính sách ưu đãi thuế sẽ giúp cà phê Brazil giữ vững sức cạnh tranh, thậm chí có thể tạo lợi thế so với các đối thủ lớn đang cung cấp cho thị trường Mỹ.

Tại Việt Nam, thị trường càphê nội địa vẫn đang trong trạng thái trầm lắng khi nông dân tiếp giữ hàng chờ giá tốt hơn, trong bối cảnh nhu cầu mua giảm do giá tăng cao. Tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), giá càphê nhân xô loại FAQ ghi nhận chiều ngày 6/8 dao động ở mức 102.000–102.500 đồng/kg nhưng lượng giao dịch thực tế rất hạn chế.

Đại lý tại Ea H’leo ghi nhận thị trường hầu như im ắng, việc thu gom hàng gặp nhiều khó khăn do nông dân không vội bán. Tại Lâm Đồng, mặc dù giá cũng quanh ngưỡng 102.500 đồng/kg nhưng nguồn cung tiếp tục khan hiếm; thời tiết gần đây khá thuận lợi, không có yếu tố bất lợi tác động đến sản xuất.

Cùng với đó, hoạt động chào bán của các kho xuất khẩu vẫn rất dè dặt, gần như không xuất hiện giao dịch mới.

Theo đại diện một kho lớn tại Buôn Ma Thuột, mọi năm thời điểm này thường diễn ra các hoạt động mua gom để chuẩn bị cho vụ mới, song hiện tại, trước biến động giá mạnh, sức mua yếu do giá cà phê Indonesia thấp hơn Việt Nam và nguồn cung Brazil dồi dào, phần lớn các kho xuất khẩu chọn trạng thái "án binh bất động," chờ tín hiệu rõ ràng hơn khi sát vụ thu hoạch mới đưa ra quyết định.

7 tháng năm 2025, càphê xuất khẩu cao kỷ lục, vượt kim ngạch cả năm 2024 Trong 7 tháng đầu 2025, xuất khẩu càphê của Việt Nam đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 6 tỷ USD, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2024 với mức tăng 65,1% về giá trị.