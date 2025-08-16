Thời điểm vàng của càphê Thái Lan: Giá trị thị trường lên tới 490 triệu USD

Bà Auramon Supthaweethum, Tổng giám đốc Cục Phát triển Kinh doanh (DBD) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, mới đây nhấn mạnh triển vọng mạnh mẽ của ngành công nghiệp càphê nước này khi cho biết giá trị thị trường càphê Thái Lan đã đạt 65 tỷ baht (khoảng 490 triệu USD) tính đến năm 2025, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước, với dư địa cho các nhà khai thác mới tham gia.

Theo bà Auramon, mức tiêu thụ càphê trong nước đã tăng đều đặn lên hơn 340 cốc/người/năm đối với những người thường xuyên uống càphê, hoặc trung bình 180 cốc/người/năm.

Xu hướng trong nước phản ánh thị trường toàn cầu, được định giá 269 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 369 tỷ USD vào năm 2030. Thị trường càphê Thái Lan bao gồm hai lĩnh vực chính là sản xuất và bán hàng.

Sản xuất được chia thành trồng càphê hạt và các sản phẩm càphê pha sẵn. Bà Auramon cho biết tổng doanh thu của cả hai lĩnh vực đều vượt quá 3,45 tỷ baht vào năm 2024.

Tổng giám đốc DBD nhấn mạnh rằng vẫn còn cơ hội cho những người mới tham gia, đặc biệt là trong phân khúc càphê đặc sản đáp ứng nhu cầu về những tách càphê pha sẵn.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng thành công sẽ phụ thuộc vào các chiến lược tiếp thị độc đáo và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ để bắt kịp xu hướng thay đổi của người tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt./.

