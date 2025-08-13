Càphê Brazil: Sản lượng giảm, giá tăng và những ẩn số sau đòn thuế quan Mỹ

Brazil, nước sản xuất và cung cấp càphê lớn nhất thế giới, đã xuất khẩu 22,2 triệu bao càphê loại 60 kg trong 7 tháng đầu năm nay, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, dù chưa chịu tác động trực tiếp từ cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi xướng.

Theo báo cáo công bố ngày 12/8 của Hội đồng các nhà xuất khẩu càphê Brazil (Cecafé), mức giảm này đã được dự báo trước do năm 2024 ghi nhận kỷ lục về khối lượng xuất khẩu, trong khi tồn kho hiện đã xuống thấp và vụ thu hoạch năm nay không có sản lượng dư thừa.

Tác động của mức thuế bổ sung 50% mà Mỹ áp lên càphê nhập khẩu từ Brazil, có hiệu lực từ ngày 6/8/2025, vẫn chưa thể hiện rõ. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm, kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm nay vẫn tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 8,555 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu càphê của Brazil tăng cao do giá càphê thế giới đạt mức cao nhất trong nhiều năm, sau khi sản lượng ở các quốc gia sản xuất chủ chốt như Brazil, Việt Nam và Indonesia giảm vì hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chủ tịch Cecafé, Márcio Ferreira, cho biết chỉ riêng tháng Bảy vừa qua, Brazil xuất khẩu 2,7 triệu bao, giảm 27,6% so với cùng tháng năm 2024, nhưng giá trị xuất khẩu tăng 10,4%, đạt 1,033 tỷ USD.



Trong 7 tháng đầu năm 2025, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu càphê lớn nhất của Brazil, với 3,7 triệu bao, chiếm 16,8% tổng lượng xuất khẩu. Cecafé nhận định, dù mức thuế 50% đã được áp dụng, các nhà nhập khẩu Mỹ hiện vẫn có đủ hàng tồn kho cho 30-60 ngày, nên đang chờ kết quả đàm phán giữa hai chính phủ.



Ông Ferreira cho biết, Cecafé đang phối hợp với Chính phủ Brazil và các đối tác tư nhân tại Mỹ để đưa càphê vào danh sách miễn trừ thuế, vì sản phẩm này hầu như không được trồng quy mô lớn tại Mỹ, nhưng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, hiện có tình trạng một số đơn hàng bị hoãn giao, gây thiệt hại cho ngành.



Ngoài việc tìm kiếm giải pháp với Mỹ, Cecafé cũng đang mở rộng sang các thị trường khác để tiêu thụ như Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Ferreira nhận định Trung Quốc khó có thể thay thế Mỹ, dù nước này đã nhập khẩu 571.866 bao càphê từ Brazil trong 7 tháng đầu năm nay và đứng thứ 11 trong số các thị trường lớn nhất.

Ông cho rằng việc tăng số doanh nghiệp Brazil được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc chưa đồng nghĩa với việc khối lượng xuất khẩu sẽ tăng ngay./.



Giá càphê đồng loạt giảm do chịu áp lực về nguồn cung Thị trường càphê toàn cầu tiếp tục chịu áp lực khi nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt gia tăng, khiến giá hai mặt hàng Arabica và Robusta đồng loạt giảm.