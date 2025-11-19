Ngành thép Hàn Quốc lao đao giữa gọng kìm thép giá rẻ Trung Quốc và thuế quan Mỹ

Các nguồn tin trong ngành ngày 19/11 cho hay Pohang, thủ phủ của ngành công nghiệp thép Hàn Quốc, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ năm 1973.

Trung tâm sản xuất thép lớn thứ 6 thế giới đang chứng kiến làn sóng đóng cửa nhà máy chưa từng có tại hai tập đoàn đầu ngành là POSCO và Hyundai Steel, dưới sức ép kép từ thép giá rẻ Trung Quốc và rào cản thương mại từ Mỹ.

Việc ngừng hoạt động không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ. POSCO đã đóng cửa vĩnh viễn Nhà máy thép số 1 và Nhà máy thanh thép số 1 vào năm ngoái.

Hyundai Steel, nhà sản xuất lớn thứ hai, cũng đưa nhà máy số 2 tại Pohang vào trạng thái tạm ngừng vô thời hạn từ tháng 6. Dọc theo Khu liên hợp công nghiệp Pohang, nhiều nhà máy hiện treo biển "Tạm ngừng hoạt động do hoàn cảnh công ty."

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là làn sóng nhập khẩu thép từ Trung Quốc. Lượng thép nhập khẩu từ quốc gia này đã tăng 46% so với năm 2020, đạt 8,8 triệu tấn vào năm ngoái.

Sự tràn ngập của thép giá rẻ đã kéo giá thép cuộn cán nóng sụt giảm hơn 30%, khiến các doanh nghiệp nội địa mất dần thị phần.

Bên cạnh đó, ngành thép Hàn Quốc còn chịu áp lực lớn từ mức thuế quan 50% của Mỹ. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ từ tháng 3-12 năm nay, POSCO và Hyundai Steel đã phải nộp khoảng 281,4 triệu USD tiền thuế cho chính phủ Mỹ.

Hệ quả của cuộc khủng hoảng đã lan rộng ra toàn bộ hệ sinh thái. Các nhà cung cấp nguyên liệu và đơn vị vận tải đang vật lộn để tồn tại khi đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng.

Tương lai của thành phố cũng bị đe dọa khi các dự án công nghiệp mới như Khu công nghiệp Quốc gia Blue Valley rơi vào tình trạng đình trệ, với số lượng việc làm thực tế chỉ đạt 300 so với kỳ vọng 60.000 ban đầu./.

