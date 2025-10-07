Liên minh châu Âu đề xuất tăng gấp đôi thuế thép nhập khẩu

Ngày 7/10, Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch tăng mạnh thuế nhập khẩu thép và cắt giảm hạn ngạch nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép đang gặp khó khăn bởi áp lực cạnh tranh.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, mức thuế đánh vào thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi lên 50%, trong khi lượng thép được phép nhập trước khi áp thuế sẽ bị giảm gần một nửa.

Nếu được các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu thông qua, biện pháp này sẽ thay thế cơ chế tự vệ hiện nay - vốn áp mức thuế 25% vượt hạn ngạch và sẽ hết hiệu lực vào năm tới.

Ủy viên phụ trách công nghiệp EU Stephane Sejourne cho biết: “Ngành thép châu Âu đang bên bờ sụp đổ. Chúng tôi hành động để bảo vệ, giúp ngành đầu tư, khử carbon và lấy lại năng lực cạnh tranh."

Cùng với ông Séjourné, Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic sẽ trình bày chi tiết gói biện pháp này tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp).

Ông Sefcovic cho biết EU đang thảo luận với Mỹ về việc thiết lập hạn ngạch nhập khẩu thép và thành lập “liên minh kim loại” nhằm bảo vệ hai nền kinh tế trước tình trạng dư thừa công suất toàn cầu.

Ngành thép được xem là trọng yếu trong tiến trình khử carbon của châu Âu, đặc biệt phục vụ sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo và xe điện. Chủ tịch Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer) Henrik Adam cảnh báo EU cần có hành động khẩn cấp để tránh nguy cơ ngành thép cùng các chuỗi giá trị liên quan rơi vào tình trạng đình trệ.

Trước khi kế hoạch chính thức công bố, một công đoàn tại Bỉ đã hoan nghênh đây là bước đi “tham vọng và cần thiết," trong khi cổ phiếu của tập đoàn ArcelorMittal - nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, đã tăng 9% trong tuần qua.

Ngành thép hiện tạo việc làm cho khoảng 300.000 người tại châu Âu, song đã mất gần 100.000 việc làm trong 15 năm qua.

Theo Eurofer, cuộc khủng hoảng hiện nay đang đe dọa thêm hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp khác trong khu vực./.

Ủy ban châu Âu sắp tăng mạnh thuế đối với thép nhập khẩu Hạn ngạch thép ngoại nhập khẩu vào EU không bị đánh thuế bổ sung sẽ giảm gần một nửa; thuế nhập khẩu đối với thép, hiện ở mức 25%, sẽ được tăng “đáng kể," ở mức tương tự như Mỹ và Canada.