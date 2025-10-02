Ủy ban châu Âu sắp tăng mạnh thuế đối với thép nhập khẩu

Ủy ban châu Âu dự kiến công bố vào ngày 7/10 một biện pháp bảo vệ mới cho ngành thép, nhằm thay thế “điều khoản phòng vệ” hiện hành sẽ hết hiệu lực vào năm 2026.

Theo các thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Stéphane Séjourné trình bày ngày 1/10 trước các đại diện ngành thép tại Brussels, biện pháp mới sẽ mở rộng và tăng đáng kể mức thuế đối với thép nhập khẩu.

Cụ thể, hạn ngạch thép ngoại nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) không bị đánh thuế bổ sung sẽ giảm gần một nửa. Thuế nhập khẩu đối với thép, hiện ở mức 25%, sẽ được tăng “đáng kể," ở mức tương tự như Mỹ và Canada. Ngoài ra, biện pháp này sẽ không mang tính tạm thời như cơ chế phòng vệ hiện hành.

Ông Séjourné khẳng định đây sẽ là “điều khoản phòng vệ mạnh mẽ nhất từng được đưa ra," trong bối cảnh ngành thép châu Âu đang gặp nhiều khó khăn do thép giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường.

Theo Hiệp hội thép thế giới, Trung Quốc sản xuất hơn 1 tỷ tấn thép vào năm 2024, chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu. Trong khi đó, sản lượng của các nước châu Âu thấp hơn nhiều, khi Đức đạt 37 triệu tấn, Tây Ban Nha 12 triệu tấn và Pháp dưới 11 triệu tấn.

Việc dư thừa công suất từ Trung Quốc kéo giá đi xuống trên thị trường thế giới, trong khi chi phí năng lượng tăng mạnh khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất châu Âu sụt giảm.

Tập đoàn ArcelorMittal - nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, mới đây đã tạm dừng dự án khử carbon trị giá 1,8 tỷ euro (2,1 tỷ USD) tại lò cao lớn nhất châu Âu ở Dunkerque và thông báo cắt giảm khoảng 600 việc làm tại 7 cơ sở ở miền Bắc nước Pháp.

EU đã áp dụng một cơ chế phòng vệ cho ngành thép từ năm 2019, được gia hạn vào năm 2024 và dự kiến hết hiệu lực vào giữa năm 2026. Tuy nhiên, cơ chế này bị giới công nghiệp đánh giá là chưa đủ để đối phó với tình trạng cạnh tranh hiện nay.

Ngành thép từ lâu đã mang ý nghĩa biểu tượng đối với tiến trình hội nhập châu Âu. Vào thập niên 1950, chính sự liên kết trong sản xuất than và thép đã đặt nền móng cho sự hình thành Cộng đồng châu Âu, khởi đầu của EU ngày nay./.

EU áp dụng chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu Ngày khởi xướng điều tra 8/8/2024; nguyên đơn là Hiệp hội Thép châu Âu; hàng hóa bị điều tra là thép cán nóng (mã CN của sản phẩm là một số sản phẩm thuộc nhóm 7208, 7211, 7225, 7226).