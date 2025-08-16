Mỹ mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu

Ngày 15/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu bằng cách bổ sung hàng trăm sản phẩm dẫn xuất vào danh mục chịu thuế.

Theo thông báo đưa ra tối cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho biết Cục Công nghiệp và An ninh đã bổ sung 407 mã sản phẩm vào Biểu thuế quan Hài hòa của Mỹ để áp dụng mức thuế bổ sung đối với hàm lượng thép và nhôm trong các sản phẩm này.

Phần hàm lượng không phải thép và nhôm sẽ chịu mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đối với các sản phẩm có xuất xứ từ một số quốc gia nhất định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/8.

Trước đó, khi lên đường tới Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết sẽ sớm công bố các biện pháp thuế quan mới đối với thép và đặc biệt là chất bán dẫn. Ông nói mức thuế ban đầu sẽ được đặt ở mức thấp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất trong nước, sau đó sẽ tăng dần.

Theo ông Trump, chính sách này sẽ thúc đẩy các công ty trong các ngành then chốt như chế tạo ôtô và Trí tuệ Nhân tạo chuyển cơ sở sản xuất ở nước ngoài để “né thuế” nhập khẩu, có thể ở mức 200% hoặc 300%.

Trong những tháng qua, chính quyền Trump liên tục gia tăng áp lực thương mại, từ việc nâng thuế thép và nhôm từ 25% lên 50% nhằm bảo hộ ngành sản xuất trong nước, cho tới kế hoạch áp thuế 100% với chất bán dẫn, ngoại trừ các công ty cam kết tăng đầu tư tại Mỹ./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu lộ trình áp thuế mới với thép và chip bán dẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh mức thuế ban đầu sẽ thấp để tạo điều kiện cho các công ty đến đầu tư và phát triển sản xuất trong nước, sau đó sẽ tăng dần, nhưng không nêu con số cụ thể.