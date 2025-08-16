Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu lộ trình áp thuế mới với thép và chip bán dẫn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 cho biết sẽ công bố mức thuế đối với thép và chip bán dẫn nhập khẩu trong những tuần tới.

Trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường tới bang Alaska (Mỹ) để tiến hành hội nghị thượng đỉnh cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump tuyên bố: “Tôi sẽ lần lượt công bố mức thuế đối với thép vào tuần tới và với chip bán dẫn vào tuần sau đó."

Ông nhấn mạnh mức thuế ban đầu sẽ thấp để tạo điều kiện cho các công ty đến đầu tư và phát triển sản xuất trong nước, sau đó sẽ tăng dần, nhưng không nêu con số cụ thể.

Theo Tổng thống Trump, cách tiếp cận này tương tự với lộ trình thuế trong lĩnh vực dược phẩm. Cụ thể là mức ban đầu “dễ thở” để thu hút đầu tư nội địa, rồi tăng mạnh sau một thời gian nhất định. Những doanh nghiệp cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ sẽ được miễn áp thuế cao.

Hồi tuần trước, Tổng thống Trump khẳng định sẽ áp mức thuế 100% đối với chip nhập khẩu. Để thực hiện điều này, ông viện dẫn Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 - cho phép Tổng thống điều chỉnh nhập khẩu khi nhận thấy chúng đe dọa an ninh quốc gia.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, ông Trump đã áp mức thuế cao đối với hầu hết hàng xuất khẩu của các quốc gia vào Mỹ, đồng thời nhắm tới những ngành then chốt như ôtô, thép và nhôm.

Tháng 2 vừa qua, ông nâng thuế thép và nhôm từ 25% lên 50% để bảo vệ nhà sản xuất trong nước.

Tuyên bố mới về thuế đối với chip nhập khẩu được Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh có thông tin về việc hãng Apple sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD vào thị trường nội địa Mỹ - một tín hiệu mà ông Trump cho rằng chứng minh doanh nghiệp sẵn sàng “chọn sản xuất tại Mỹ thay vì đối mặt thuế suất cao”./.

