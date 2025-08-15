“Thu phí” bán chip, chính quyền Trump đảo ngược chính sách bất chấp lo ngại an ninh

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

“Nộp phí” bán chip - cách đi đường vòng qua các biện pháp hạn chế của Mỹ?

Giá dầu đi lên trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều, Nikkei mất đà sau chuỗi lập đỉnh.

