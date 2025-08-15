Kinh tế
“Thu phí” bán chip, chính quyền Trump đảo ngược chính sách bất chấp lo ngại an ninh

Chính quyền Trump chấp nhận cho Nvidia và AMD bán chip AI cấp thấp sang Trung Quốc với điều kiện nộp 15% doanh thu, mở ra hướng đi mới nhưng làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia.

PV
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

“Nộp phí” bán chip - cách đi đường vòng qua các biện pháp hạn chế của Mỹ?

Giá dầu đi lên trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều, Nikkei mất đà sau chuỗi lập đỉnh.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
