Trung Quốc, Mỹ đạt đồng thuận về việc tiếp tục hoãn áp dụng mức thuế quan 24%

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 12/8, Trung Quốc và Mỹ đã ra “Tuyên bố chung về các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Trung-Mỹ tại Stockholm.”

Theo đó, phía Mỹ cam kết tiếp tục điều chỉnh các biện pháp tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, bao gồm hàng hóa từ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau (Trung Quốc), và tiếp tục tạm dừng việc áp dụng mức thuế quan đối ứng 24% trong 90 ngày kể từ ngày 12/8.

Trung Quốc sẽ tiếp tục tạm dừng thực hiện mức thuế bổ sung 24% và các biện pháp đối phó phi thuế quan liên quan trong 90 ngày kể từ ngày 12/8.

Cùng ngày, Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ.

Theo đó, để thực hiện sự đồng thuận đạt được trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ; theo các luật, quy định có liên quan của Trung Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, các biện pháp tăng thuế quan được quy định trong “Thông báo của Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc về việc áp dụng thuế quan bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ” (Thông báo số 4/2025 của Ủy ban Thuế quan) sẽ được điều chỉnh từ 12 giờ 01 phút ngày 12/8/2025.

Mức thuế quan bổ sung 24% đối với Mỹ sẽ tiếp tục được hoãn áp dụng trong 90 ngày và giữ nguyên mức thuế quan bổ sung 10% đối với Mỹ.

Trong một động thái liên quan, sáng 12/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phía Trung Quốc có cân nhắc gì về việc trong Tuyên bố chung Trung-Mỹ về đàm phán kinh tế và thương mại tại Stockholm đã đề cập rằng Trung Quốc sẽ thực hiện hoặc duy trì các biện pháp cần thiết để tạm hoãn hoặc hủy bỏ các biện pháp trả đũa phi thuế quan đối với Mỹ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, theo luật và quy định liên quan về kiểm soát xuất khẩu, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành Thông báo số 21 và Thông báo số 22 ngày 4 và 9/4/2025, bổ sung 28 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể này.

Để thực hiện sự đồng thuận đạt được tại các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại cấp cao Trung Quốc và Mỹ, phía Trung Quốc đã quyết định bắt đầu từ ngày 12/8/2025, các biện pháp liên quan nêu trên sẽ tiếp tục được gia hạn trong 90 ngày đối với 16 thực thể của Mỹ có tên trong danh sách kiểm soát xuất khẩu vào ngày 4/4/2025; các biện pháp liên quan sẽ được gia hạn đối với 12 thực thể của Mỹ có tên trong danh sách kiểm soát xuất khẩu vào ngày 9/4/2025.

Người phát ngôn Bộ Thương mại nhấn mạnh, nếu các nhà xuất khẩu có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên, phải nộp đơn lên Bộ Thương mại theo các quy định có liên quan về Kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng; Bộ Thương mại nước này sẽ xem xét dựa theo luật và các quy định liên quan, và sẽ cấp giấy phép nếu đáp ứng các yêu cầu./.

Thuế quan trung bình của Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 1904 Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể từ năm 1904.