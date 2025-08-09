Thuế quan trung bình của Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 1904

Theo dữ liệu mới nhất do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 8/8, mức thuế quan trung bình của Mỹ hiện đạt 20,1% - cao nhất kể từ thập niên 1910, ngoại trừ một đợt tăng đột biến hồi đầu năm nay.

Con số trên đánh dấu bước nhảy vọt so với mức thuế 2,4% có hiệu lực tại thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ đầu ngày 20/1/2017.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, thông báo ngày 2/4 vừa qua của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính và các đợt leo thang sau đó, đặc biệt là đối với hàng hóa Trung Quốc, đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể từ năm 1904.

Một “thỏa thuận đình chiến thương mại” sau đó đã giúp hạ nhiệt mức thuế quan cao ngất ngưởng mà Mỹ và Trung Quốc áp đặt lẫn nhau. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tuần tới.

Tỷ lệ 20,1% mà WTO và IMF tính toán đã phản ánh tác động của các hiệp định thương mại mới mà Mỹ ký với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Dù các thỏa thuận này hạ mức thuế so với con số mà Tổng thống Trump từng đưa ra hồi tháng Tư nhưng vẫn cao hơn mức cơ bản 10% mà Washington áp dụng ban đầu.

Theo WTO và IMF, mức thuế mới được tính dựa trên khối lượng thương mại năm 2024. Đáng chú ý, mức thuế trung bình này vượt qua cả mức gần 20% mà Mỹ đã áp dụng vào những năm 1930 - thời kỳ thuế quan cao được các nhà kinh tế coi là nguyên nhân khiến giai đoạn Đại suy thoái kéo dài và trầm trọng hơn./.

