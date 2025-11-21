Mỹ đề xuất dự luật ngăn tiền trợ cấp ngành chip “chảy” sang Trung Quốc

Một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng tại Mỹ hôm 20/11 đã trình một dự luật tại Hạ viện nhằm ngăn chặn các công ty nhận trợ cấp từ Đạo luật CHIPS và Khoa học mua thiết bị sản xuất chip của Trung Quốc trong vòng 10 năm.

Cụ thể, dự luật nhắm đến một loạt công cụ sản xuất chip, từ các thiết bị quang khắc phức tạp như của nhà sản xuất ASML (Hà Lan), cho đến các máy cắt và xử lý tấm silicon.

Mặc dù thiết bị của Trung Quốc là mục tiêu chính, dự luật cũng chặn các công cụ từ các quốc gia bị coi là đáng lo ngại khác như Iran, Nga và Triều Tiên.

Tuy nhiên, dự luật vẫn có ngoại lệ khi cho phép Chính phủ Mỹ cấp giấy phép nếu một số công cụ cụ thể không được sản xuất tại Mỹ hoặc các nước đồng minh.

Quan trọng hơn, dự luật này sẽ chỉ chặn việc nhập khẩu thiết bị vào Mỹ và không ảnh hưởng đến hoạt động ở nước ngoài của các công ty nhận trợ cấp từ Đạo luật CHIPS và Khoa học.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã đầu tư hơn 40 tỷ USD vào ngành chip, đặc biệt tập trung vào thiết bị sản xuất, khiến thị phần của các công ty Trung Quốc tăng lên đáng kể.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất thiết bị chip của Mỹ như Applied Materials, Lam Research và KLA ngày càng lo ngại rằng các hạn chế xuất khẩu đối với sản phẩm của họ sang Trung Quốc sẽ làm giảm doanh số, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Việc các công ty nhận trợ cấp từ Đạo luật CHIPS và Khoa học lại dùng tiền này để mua thiết bị của Trung Quốc càng làm vấn đề thêm phức tạp.

Được thông qua dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden vào năm 2022, Đạo luật CHIPS và Khoa học được thiết kế nhằm thúc đẩy ngành sản xuất chip của Mỹ. Trong đó, chính phủ sẽ dành ngân sách 39 tỷ USD để khuyến khích xây dựng các nhà máy mới và mở rộng cơ sở vật chất hiện có.

Các nhà sản xuất chip lớn như Intel của Mỹ, TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và Samsung Electronics của Hàn Quốc đều đã nhận được trợ cấp theo đạo luật này./.

