Tổng thống Mỹ ký gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đã ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, ngăn chặn khả năng thuế hàng hóa song phương tăng vọt khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Thỏa thuận hoãn thuế, vốn hết hạn lúc 00h01 ngày 12/8 giờ miền Đông Mỹ (11h01 giờ Hà Nội), sẽ được kéo dài đến giữa tháng 11, giữ nguyên mức thuế hiện tại 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng Mỹ vào Trung Quốc, thay vì tăng lên lần lượt 145% và 125%.

Tổng thống Trump nói ông duy trì “quan hệ tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và “sẽ chờ xem điều gì xảy ra.”

Các nhà phân tích cho rằng động thái này, cùng một số bước giảm căng thẳng gần đây, có thể mở đường cho một cuộc gặp Trump-Tập vào mùa Thu.

Hai bên đạt thỏa thuận tạm hoãn vào tháng Năm sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) và gặp lại ở Stockholm (Thụy Điển) cuối tháng Bảy.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhiều lần nhấn mạnh mức thuế 3 chữ số mà hai bên áp dụng từ mùa Xuân là “không thể duy trì,” tương đương một “lệnh cấm vận thương mại.”

Trước khi đồng ý gia hạn, ông Trump được cho là đã thúc ép Trung Quốc nhượng bộ thêm, trong đó có việc tăng gấp 4 lần mua đậu tương Mỹ, dù giới phân tích nghi ngờ tính khả thi.

Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh, khiến thâm hụt thương mại song phương tháng Sáu giảm xuống còn 9,5 tỷ USD - mức thấp nhất từ tháng 2/2004, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Washington cũng cảnh báo áp thuế thứ cấp, gây sức ép buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu Nga./.

