Mức thuế 50% của Mỹ và rủi ro hàng tỷ USD cho kinh tế Ấn Độ

Nền kinh tế Ấn Độ có thể phải đối mặt với thiệt hại lên tới hàng tỷ USD sau khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế quan đối với hàng hóa nước này lên 50% - một trong những mức thuế cao nhất áp dụng cho bất kỳ đối tác thương mại nào - do những phản đối liên quan đến việc quốc gia Nam Á này giao thương dầu mỏ với Nga.

Theo sắc lệnh mới nhất, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, trong khi các mức thuế được công bố trước đó sẽ có hiệu lực vào ngày 7/8 (giờ địa phương).

Trước đó, ông Trump đã áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ vì cho rằng nước này có các rào cản thương mại cao.

Ông Brian Jacobsen, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty quản lý tài sản Annex Wealth Management, nhận định rằng mức thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ có thể mang tính biểu tượng hơn là thực chất. Ông cho biết mức thuế này sẽ chưa có hiệu lực trong 21 ngày, và đây là một khoảng thời gian đủ để Ấn Độ tìm kiếm một lối thoát.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo những mức thuế nhập khẩu được công bố trước đó có khả năng chỉ gây ra tác động "tiêu cực không đáng kể" đến tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, nhờ vào hoạt động thương mại đa dạng hóa trên toàn cầu của nước này.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực của nền kinh tế Ấn Độ lại chịu ảnh hưởng từ thương mại với Mỹ nhiều hơn các lĩnh vực khác.

Mặc dù chỉ khoảng 20% hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ- tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - là hướng đến thị trường Mỹ, một số lĩnh vực nhất định lại chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Ngân hàng UBS cho rằng dễ bị tổn thương nhất là lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá 8 tỷ USD, bao gồm đá quý và trang sức, hàng may mặc, dệt may và hóa chất.

Trong một báo cáo gửi khách hàng vào ngày 5/8, nhà kinh tế học Tanvee Gupta Jain của UBS cho biết các lĩnh vực như đá quý và trang sức, hàng may mặc, dệt may và những loại hóa chất khác chịu tác động nhiều hơn từ thuế quan của Mỹ. Bà cũng cho rằng các ngành này có thể sẽ nhận được một số biện pháp hỗ trợ có mục tiêu từ chính phủ.

Dù vậy, các nhà đầu tư vào cổ phiếu Ấn Độ sẽ được bảo vệ một phần khỏi tác động của thuế quan.

Theo các chiến lược gia cổ phiếu của ngân hàng Societe Generale do chuyên gia Rajat Agarwal dẫn đầu, chỉ số tham chiếu Nifty 50 của Ấn Độ có mức độ ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường Mỹ chỉ khoảng 9%, và phần lớn trong số đó tập trung vào lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin. Nhưng dịch vụ công nghệ thông tin lại không phải là mục tiêu của các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa.

Trong một ghi chú gửi khách hàng vào ngày 6/8, trước khi có thông báo mới nhất từ Nhà Trắng, ông Agarwal nói thêm rằng tác động của thuế quan đối với thị trường chứng khoán chủ yếu thể hiện qua việc đồng rupee yếu đi và biến động tiền tệ gia tăng, điều này đã gây áp lực lên dòng vốn ngoại trong ngắn hạn.

Tương tự, các nhà phân tích chỉ ra rằng lượng dược phẩm khổng lồ mà Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ cũng có khả năng được bảo vệ khỏi các mức thuế này.

Ấn Độ cũng xuất khẩu thép và nhôm sang Mỹ, nhưng thương mại các mặt hàng này bị đánh thuế thông qua một sắc lệnh hành pháp riêng.

Tương tự, chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử có nguồn gốc từ đó cũng được miễn trừ khỏi thuế quan đối ứng của Mỹ.

Apple, công ty có hoạt động sản xuất quy mô lớn ở Ấn Độ, được dự đoán sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các mức thuế quan nói trên./.

