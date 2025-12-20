Benin tạm giam cựu Bộ trưởng Quốc phòng liên quan đến âm mưu đảo chính

Ngày 21/12, chính quyền Benin đã ra quyết định tạm giam cựu Bộ trưởng Quốc phòng Candide Azannai, một nhân vật đối lập nổi bật, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành xảy ra hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Ông Azannai bị cáo buộc các tội danh âm mưu chống lại nhà nước và kích động nổi dậy, sau khi bị bắt giữ hồi tuần trước tại trụ sở đảng của ông ở thủ đô Cotonou. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Benin đang mở rộng điều tra vụ đảo chính bất thành.

Trước đó, ngày 7/12, một nhóm binh sỹ đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia, tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon.

Tuy nhiên, lực lượng trung thành với chính phủ đã nhanh chóng kiểm soát tình hình, với sự hỗ trợ của Không quân Nigeria, qua đó đập tan âm mưu đảo chính chỉ trong thời gian ngắn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 30 đối tượng, chủ yếu là quân nhân, đã bị bắt giữ và truy tố với tội danh phản quốc.

Một số người tham gia đảo chính đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, trong khi một số nghi phạm chủ chốt, trong đó có Trung tá Pascal Tigri - bị cáo buộc là kẻ cầm đầu, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Sau nhiều giờ thẩm vấn tại Tòa án chống khủng bố của Benin, ông Candide Azannai đã bị cảnh sát áp giải đi giam giữ vào rạng sáng cùng ngày.

Theo kế hoạch, Tổng thống Patrice Talon sẽ chuyển giao quyền lực vào tháng 4/2026, sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 theo quy định của Hiến pháp Benin./.

