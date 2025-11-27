Thế giới

Đảo chính ở Guinea-Bissau: AU và ECOWAS kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp

Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Diễn đàn Trưởng lão Tây Phi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến hậu bầu cử tại Guinea-Bissau.

Quang cảnh đường phố ở Bissau, Guinea-Bissau ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh đường phố ở Bissau, Guinea-Bissau ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/11, các phái bộ quan sát bầu cử của Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Diễn đàn Trưởng lão Tây Phi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến hậu bầu cử tại Guinea-Bissau, kêu gọi khẩn cấp khôi phục trật tự hiến pháp và duy trì ổn định ở quốc gia Tây Phi này.

Tuyên bố chung, do ba trưởng phái bộ gồm ông Filipe Jacinto Nyusi, ông Issifu Baba Braimah Kamara và ông Goodluck Jonathan ký tại thủ đô Bissau, nhấn mạnh cuộc bầu cử ngày 23/11 vừa qua nhìn chung diễn ra trật tự và hòa bình, với sự tham gia tích cực của hơn 960.000 cử tri và sự chuyên nghiệp của lực lượng an ninh và nhân viên phòng phiếu. Cuộc bầu cử nhằm chọn ra người đứng đầu đất nước và 102 nghị sỹ.

Tuy nhiên, ngay sau cuộc bầu cử, lực lượng vũ trang - dưới danh nghĩa “Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao vì Phục hồi An ninh quốc gia và trật tự công cộng” - đã tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước, đình chỉ tiến trình bầu cử và áp đặt nhiều biện pháp khẩn cấp, với lý do ngăn chặn nguy cơ bất ổn chính trị. Các phái bộ cho rằng động thái này đe dọa làm đảo ngược những thành tựu dân chủ của Guinea-Bissau.

Tuyên bố cũng bày tỏ lo ngại về việc giam giữ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và nhiều quan chức cấp cao, đồng thời yêu cầu quân đội trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt và cho phép tiến trình bầu cử tiếp tục được hoàn tất trong khuôn khổ hiến pháp./.

