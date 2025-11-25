Liên hợp quốc hối thúc Nigeria áp dụng mọi biện pháp để ngăn các vụ bắt cóc

Ngày 25/11, Liên hợp quốc lên án các vụ bắt cóc hàng loạt đang có xu hướng gia tăng tại khu vực miền Bắc và miền Trung của Nigeria, đồng thời kêu gọi chính quyền nước này thực hiện mọi biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này cũng như đưa các thủ phạm ra trước công lý.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc Thameen Al-Kheetan cho biết cơ quan này "bàng hoàng trước số vụ bắt cóc hàng loạt đang gia tăng gần đây" tại Nigeria.

Chính quyền Nigeria cần đảm bảo giải phóng an toàn cho các con tin và ngăn chặn các vụ bắt cóc tiếp diễn. Ngoài ra, nhà chức trách nước này cũng cần tiến hành các cuộc điều tra kịp thời, công bằng và hiệu quả để đưa các thủ phạm ra xét xử trước pháp luật.

Cũng theo ông Kheetan, ít nhất 402 người - trong đó đa số là học sinh - đã bị bắt cóc tại các bang Niger, Kebbi, Kwara và Borno của Nigeria kể từ ngày 17/11.

Báo cáo cho thấy chỉ có 88 người trong số này đã được thả hoặc may mắn trốn thoát khỏi tay những đối tượng bắt cóc.

Đáng chú ý là các vụ bắt cóc gần đây ở Nigeria có quy mô rất lớn. Chỉ trong vài ngày, gần 350 học sinh bị bắt cóc, làm dấy lên lo ngại và những tranh luận về cuộc khủng hoảng an ninh dai dẳng tại quốc gia Tây Phi này.

Trước tình hình này, Chính phủ Nigeria đã ra lệnh đóng cửa các trường học tại một số khu vực trên cả nước./.

