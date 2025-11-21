Nigeria: Tấn công trường học, bắt cóc nhiều học sinh và nhân viên

Giới chức bang Niger (miền Trung Nigeria) cho biết một nhóm học sinh và nhân viên của trường St. Mary’s - cơ sở tư thục ở khu vực chính quyền địa phương Agwar, đã bị các đối tượng nghi là phần tử khủng bố bắt cóc rạng sáng 21/11.

Ông Abubakar Usman - một quan chức cấp cao của chính quyền bang Niger - cho biết hiện chưa thể xác định số lượng nạn nhân bị bắt cóc, do lực lượng chức năng vẫn đang rà soát hiện trường và tổng hợp thông tin.

Đây là vụ bắt cóc thứ hai nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Nigeria chỉ trong vòng 1 tuần.

Trong ngày 17/11, ít nhất 25 nữ sinh tại một trường trung học công lập ở bang Kebbi, miền Bắc nước này, cũng đã bị các tay súng bắt cóc.

Ông Usman đã lên án mạnh mẽ vụ việc. Mặc dù vậy, ông cũng nêu rõ rằng trước đó cơ quan an ninh đã phát đi cảnh báo về nguy cơ tấn công gia tăng tại một số khu vực của bang, theo đó chính quyền đã yêu cầu tạm dừng các dự án xây dựng và đóng cửa toàn bộ các trường nội trú trong khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, trường St. Mary’s đã tự ý mở cửa trở lại và tổ chức học tập mà không thông báo hay xin phép cơ quan chức năng, qua đó “vô tình đẩy học sinh và các nhân viên trường vào nguy hiểm.”

Các lực lượng an ninh đã mở chiến dịch điều tra và tìm kiếm nạn nhân. Ông Wasiu Abiodun - người phát ngôn của cảnh sát bang Niger - cho biết các đơn vị cơ động, quân đội và lực lượng hỗ trợ đã được triển khai tới khu vực, đồng thời tiến hành truy quét trong các khu rừng xung quanh nhằm giải cứu những người bị bắt cóc./.

Tấn công trường học ở Nigeria, 25 học sinh bị bắt cóc Cảnh sát Nigeria cho biết nhóm tội phạm, được trang bị “vũ khí hiện đại" đã xả súng, xông vào trường lúc khoảng 4 giờ sáng, bắt cóc 25 học sinh từ ký túc xá và đưa họ đến địa điểm chưa xác định.