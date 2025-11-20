Chuyến thăm của Thủ tướng là dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Nam Phi

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Nam Phi, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20 và tiến hành các hoạt động song phương từ ngày 21-23/11, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi Hoàng Sỹ Cường đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về ý nghĩa của chuyến thăm này đối với quan hệ hai nước và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nam Phi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi mang ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ song phương Việt Nam-Nam Phi và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế?

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới, mạnh mẽ trong quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Nam Phi được thiết lập từ năm 2004. Chuyến thăm này không chỉ củng cố nền tảng chính trị-ngoại giao mà còn mở ra “tầm cao mới” cho hợp tác kinh tế-thương mại, trên cơ sở nhiều năm qua Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD/năm, riêng năm 2024 đạt hơn 1,7 tỷ USD.

G20 là diễn đàn tập hợp các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, bao gồm các quốc gia hiện chiếm hơn 90% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Diễn đàn ra đời nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề kinh tế, tài chính quốc tế quan trọng, nhưng hiện phạm vi thảo luận đã rộng và bao trùm hơn. Đây là lần đầu tiên G20 được tổ chức tại châu Phi, được mong đợi sẽ trao đổi các nội dung về nhiều vấn đề mang tính toàn cầu, trong đó có phát triển bền vững và sẽ có dấu ấn riêng của châu Phi.

Sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam như một tiếng nói tích cực từ khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy vai trò của các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững và công bằng kinh tế, góp phần nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

- Xin Đại sứ chia sẻ mục đích chính của chuyến thăm này? Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tập trung thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác cụ thể nào giữa Việt Nam và Nam Phi trong khuôn khổ G20, chẳng hạn như kinh tế số, biến đổi khí hậu hay thương mại?

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường: Mục đích chính của chuyến thăm là triển khai các nội dung đã thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cyril Ramaphosa đến Việt Nam tháng 10/2025, đồng thời chuẩn bị cho việc nâng cấp quan hệ song phương nhằm tạo động lực mới cho hợp tác thực chất, hiệu quả và tăng chiều sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tập trung thúc đẩy các lĩnh vực then chốt như: tăng cường thương mại và đầu tư với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều, tận dụng lợi thế của Nam Phi là cửa ngõ vào thị trường châu Phi, thúc đẩy tiềm năng đầu tư vốn vào nhau hiện đang ở mức khiêm tốn; chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số; trao đổi về các vấn đề, thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và những thách thức đặt ra cho phát triển bền vững.

Những lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn góp phần vào chương trình nghị sự chung của G20, cũng như thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

- Đại sứ kỳ vọng những kết quả nào từ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị G20? Liệu chuyến đi này có mở ra cơ hội mới cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, và Việt Nam mong đợi đóng góp như thế nào vào các nội dung thảo luận tại G20?

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường: Tôi mong đợi chuyến thăm sẽ mang lại những kết quả cụ thể quan trọng, đặc biệt là hai bên nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên tầm mức mới, khẳng định sự coi trọng của hai bên dành cho nhau, thắt chặt quan hệ hơn, đồng thời mở ra và thúc đẩy các cơ hội hợp tác, nhất là về kinh tế; thể hiện quyết tâm cao hơn trong tăng cường hợp tác thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động nhằm thực thi khuôn khổ quan hệ mới.

Chuyến đi được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa các cơ hội cụ thể cho hợp tác kinh tế-thương mại, chẳng hạn như tăng cường chuỗi cung ứng khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau và của khu vực mỗi bên, thông qua các hoạt động như diễn đàn doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, bao gồm các lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ cao... góp phần sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 2 tỷ USD.

Về đóng góp vào G20, Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ hành trình chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp công bằng cho các nước đang phát triển, nhằm thúc đẩy đoàn kết và bình đẳng toàn cầu - phù hợp với tinh thần “Hợp tác làm nên sức mạnh của G20” mà Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã nhấn mạnh. Đây sẽ là một bước quan trọng để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm của mình trong cộng đồng quốc tế.

