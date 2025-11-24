Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Kuwait, Algeria và Nam Phi

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Trong chuyến công tác 9 ngày kể cả thời gian di chuyển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình làm việc dày đặc và hiệu quả cao với khoảng 80 hoạt động. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội kiến, hội đàm hầu hết lãnh đạo cấp cao nhất của Kuwait, Algeria và Nam Phi; phát biểu chính sách; làm việc với giới chức, các doanh nghiệp các nước; thăm các cơ sở kinh tế-xã hội của 3 nước; dự các diễn đàn kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp...

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam với cả 3 nước Kuwait, Algeria, Nam Phi đã mở ra chương mới cho quan hệ truyền thống, giàu tiềm năng giữa Việt Nam với không chỉ 3 nước trên mà còn cả khu vực Trung Đông và châu Phi trong thời gian tới, vì đây cũng là 3 nước đầu tiên ở khu vực Trung Đông, châu Phi mà Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược.

Trong chuyến công tác, Việt Nam và các nước đã ký hơn 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể; doanh nghiệp Việt Nam - các nước cũng ký các thỏa thuận hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư trong thời gian tới. Đây là những thoả thuận đầu tiên hiện thực hoá khuôn khổ hợp tác mới - Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và 3 nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận III Hội nghị Thượng đỉnh G20. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các phát biểu quan trọng trong các phiên họp trong khuôn khổ hội nghị, đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác, tiến bộ trên thế giới. Đồng thời chia sẻ với bạn bè quốc tế về tình hình của Việt Nam, đường lối phát triển và những nỗ lực của Việt Nam.

Nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ hơn 30 lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy quan hệ song phương. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhà lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đã đi thẳng thảo luận từng vấn đề, chương trình, dự án cụ thể.

Mặc dù có lịch trình làm việc hết sức bận rộn, Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian để gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại cả 3 nước. Đặc biệt, dù hoạt động quốc tế dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn thường xuyên chỉ đạo công việc trong nước, trong đó đã chủ trì 2 cuộc họp trực tuyến từ Algeria và Nam Phi với trong nước để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, trong đó có cuộc họp vào lúc rạng sáng (theo giờ địa phương).

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới 3 nước Kuwait, Algeria, Nam Phi đã thành công rất tốt đẹp; tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận số 125-KL/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Kết quả chuyến công tác là cơ sở quan trọng, là động lực, là nguồn cảm hứng, góp phần để các bộ, ngành, địa phương cả nước tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm, khát vọng phát triển; thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

