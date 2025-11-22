Chính trị

Việt Nam-Nam Phi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

infographics-viet-nam-nam-phi-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-1.jpg

Sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Hai bên đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược.

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau./.

