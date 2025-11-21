Toàn văn Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi, sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Hai bên đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Tuyên bố chung:

1. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nam Phi đã vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích.

2. Trong bối cảnh toàn cầu và khu vực có những chuyển biến sâu sắc, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của các nền kinh tế trên thế giới và căn cứ nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, trên cơ sở kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam từ ngày 23-24/10/2025, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 21-23/11/2025, Việt Nam và Nam Phi quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

3. Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương. Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

4. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Nam Phi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sau:

Hợp tác chính trị-ngoại giao

5. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao và cấp Bộ trưởng, thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương của Việt Nam và của Nam Phi, nhằm củng cố hợp tác chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

6. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở hai khu vực châu Á, châu Phi và trên toàn cầu, trên cơ sở tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Hai bên khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và khu vực, thúc đẩy các tiến trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và hiệu quả, thúc đẩy thực hiện nguyện vọng và củng cố vai trò của các nước đang phát triển, ủng hộ các nước Nam Bán cầu có tiếng nói và vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế.

7. Hai bên ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Phi (AU) và nhất trí tìm kiếm hình thức tăng cường hợp tác giữa các nước ở châu Á và châu Phi, hợp tác Nam-Nam.

Việt Nam khẳng định sự ủng hộ đối với Nam Phi trong việc tăng cường hợp tác với ASEAN và các quốc gia thành viên, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Nam Phi ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2063 của AU.

Hợp tác quốc phòng-an ninh

8. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh phù hợp với tầm mức chiến lược của quan hệ song phương thông qua tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

9. Hai bên cam kết duy trì thường xuyên cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; tăng cường trao đổi học thuật giữa các học viện, cơ sở nghiên cứu quốc phòng-an ninh, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận mới giữa các cơ quan chức năng liên quan; tăng cường trao đổi thông tin trong lĩnh vực an ninh và cảnh sát và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư- du lịch

10. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác về kinh tế là trụ cột quan trọng trong Quan hệ Đối tác Chiến lược. Hai nước sẽ thúc đẩy tạo đột phá trong tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương và đầu tư hai chiều, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư tại thị trường của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai nước nhất trí cùng phát huy vai trò cửa ngõ của hai nước tại mỗi khu vực thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do của ASEAN, Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) và các hiệp định thương mại tự do khu vực khác.

11. Hai bên cam kết thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư và du lịch thuận lợi, minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử; tăng cường các hoạt động gặp gỡ, giao lưu doanh nghiệp; thúc đẩy mở các đường bay thẳng đến các thành phố của hai nước.

12. Hai bên bày tỏ sẵn sàng thực hiện hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương hiện có, đồng thời nghiên cứu việc thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư và du lịch. Hai bên khẳng định cam kết tổ chức các kỳ họp của Ủy ban Thương mại hỗn hợp như một cơ chế thúc đẩy và giám sát hợp tác kinh tế song phương.

Hai bên cũng cam kết hợp tác chặt chẽ về các vấn đề kinh tế có lợi ích chung trong các tổ chức quốc tế mà cả hai nước đều là thành viên.

13. Hai bên thống nhất rà soát và đàm phán mới các hiệp định hợp tác, hoàn thiện nền tảng pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Hợp tác công nghiệp, năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp-môi trường, cơ sở hạ tầng, giao thông-vận tải.

14. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản, khai khoáng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ dầu khí như động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác về năng lượng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo ở mỗi nước, tập trung vào hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và hợp tác sản xuất xe điện nhằm phục vụ thiết thực sự phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác về Nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Nông nghiệp Nam Phi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

15. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, chế biến nông sản và kinh tế tuần hoàn, quản lý tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã.

16. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, hàng hải và hàng không.

Hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo

17. Hai bên sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ xanh.

18. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật, học bổng và triển khai các chương trình, dự án chung trong các lĩnh vực: bồi dưỡng năng lực quản lý, lãnh đạo, công nghệ giáo dục, đào tạo nghề và nâng cao năng lực, kỹ năng.

Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương

19. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân, hợp tác và giao lưu các địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học-kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, thể thao, qua đó thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cũng cam kết thúc đẩy việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước và các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước, các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương hai nước nhằm mang lại hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội thực chất.

Tuyên bố chung này được lập tại Johannesburg, vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, với 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị như nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong việc giải thích, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng./.

