Thủ tướng gặp Tổng Thư ký Đảng ANC: Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Nam Phi

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi, chiều 21/11 theo giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào, lời thăm hỏi đoàn kết, hữu nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới đồng chí Chủ tịch, Tổng Thư ký và toàn thể Ban lãnh đạo và đảng viên Đảng ANC.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Nam Phi tươi đẹp và chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm làm việc tại Nam Phi tháng 7/2019 theo lời mời của Đảng ANC.

Đánh giá cao bề dày lịch sử hào hùng, vai trò của Đảng ANC trong việc lãnh đạo các lực lượng dân chủ và yêu nước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt và áp bức dân tộc, xây dựng một nước Nam Phi dân chủ, thống nhất, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lý tưởng, mục tiêu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chống phân biệt chủng tộc.

Trong không khí thân tình, đoàn kết anh em, Thủ tướng gợi nhắc lại những cuộc tiếp xúc hữu nghị đầu tiên giữa hai đảng tại Hội nghị Đoàn kết Á-Phi tại Bandung, Indonesia năm 1955, coi đây là nền móng tốt đẹp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng nhận thấy, Đảng ANC vẫn đang tiếp tục giữ vị trí dẫn dắt Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) của Nam Phi, khẳng định vai trò chèo lái đất nước trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động.

Chia sẻ về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước, hai Đảng trong thời gian vừa qua với các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn thường xuyên giữa lãnh đạo hai bên, nổi bật là cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Chủ tịch Đảng ANC, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tháng 4/2025 đưa ra những định hướng lớn cho quan hệ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cyril Ramaphosa tới Việt Nam tháng 10/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi lần này là lời khẳng định vững chắc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, lâu dài và tin cậy giữa hai Đảng, hai nước.

Trân trọng thông báo với Tổng Thư ký ANC việc hai nước đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nam Phi lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra một giai đoạn mới trong việc phát triển quan hệ song phương giữa hai nước; đề nghị Đảng ANC với vai trò của mình thúc đẩy các bộ, ngành, cơ quan của Nam Phi hiện thức hoá khuôn khổ hợp tác này.

Trao đổi về những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp tốt, tạo nền tảng chính trị vững chắc, góp phần định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai Đảng tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tập trung triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC ký tháng 5/2025 vừa qua, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các kênh, các cấp, nhất là cấp cao, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng đảng, giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả, phát huy nguồn lực, thế mạnh, bổ sung cho nhau để phát triển.

Thông tin về chiến lược phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng ANC và Nam Phi nói chung hợp tác, ủng hộ Việt Nam đạt các mục tiêu 100 năm.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau nhiều hơn nữa tại các cơ chế đa phương quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không Liên kết (NAM), Nhóm các nước đang phát triển (G77), góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định trên thế giới, thúc đẩy hợp tác quốc tế đối phó với các thách thức chung, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển.

Tổng Thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi Fikile Mbalula chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng của Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng bền vững, giảm nghèo hiệu quả và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Tổng Thư ký Đảng ANC nhấn mạnh Việt Nam là mô hình đáng học hỏi cho các quốc gia đang phát triển, đồng thời nhất trí với các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, bao gồm tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Nhắc lại cuộc điện đàm lịch sử của Lãnh đạo hai đảng vào tháng 5/2025, Tổng Thư ký Fikile Mbalula bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh việc hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược; khẳng định, Đảng ANC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam thúc đẩy triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác mới, góp phần vào hòa bình và phát triển khu vực.

Tổng Thư ký Fikile Mbalula cho rằng cùng với duy trì và thúc đẩy quan hệ chính trị tốt đẹp, hai đảng lãnh đạo để thúc đẩy quan hệ thực chất trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế; ANC cam kết cùng Đảng Cộng sản Việt nam tiếp tục xây dựng những cây cầu đoàn kết, với lòng tin lâu dài, cùng nhau vượt qua thách thức để hai Đảng ngày càng vững mạnh, hai nước ngày càng thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi Chiều 21/11/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula.