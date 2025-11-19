Việt Nam-Kuwait cam kết mở rộng khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nhà nước Kuwait từ ngày 16-18/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược.

Để đánh dấu mốc cho chuyến thăm chính thức, hai bên đã ký kết hai thỏa thuận nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương: Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Chính phủ Nhà nước Kuwait và Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Ngoại giao Saud Al-Nasser Al-Sabah, Bộ Ngoại giao Nhà nước Kuwait và Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.