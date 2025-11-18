Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Kuwait thăm Bảo tàng Cung Al-Salam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait, Phu nhân Thủ tướng, bà Lê Thị Bích Trân, đã có một số hoạt động giao lưu văn hóa-xã hội.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Thủ tướng Kuwait, bà Sheikha Mona Abdullah Mashari Al-Kulaib đã đến thăm Bảo tàng Cung Al-Salam.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân cũng có cuộc tiếp Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Kuwait Amthal Al-Huwaila và thăm Trường Tiểu học nữ Asma Bint Yazid Al Ansariyah.

Tại các cuộc gặp gỡ, Phu nhân Lê Thị Bích Trân bày tỏ niềm vui khi được đến thăm đất nước Kuwait giàu lòng mến khách và cũng là nước đầu tiên ở khu vực vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 49 năm trước.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà phía bạn dành cho Đoàn. Bà chia sẻ những ngày ở Kuwait đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, từ vẻ đẹp hiện đại mà vẫn đậm bản sắc Arab cho đến tình cảm nồng hậu, thân thiện của người dân nơi đây.

Trong chuyến thăm Bảo tàng Cung Al-Salam - một công trình biểu tượng gìn giữ và tôn vinh văn hóa Kuwait, hai Phu nhân đã nghe giới thiệu chi tiết và tham quan các không gian trưng bày của Bảo tàng.

Được khởi công trùng tu và mở cửa trở lại từ năm 2019, Bảo tàng có diện tích hơn 15.000 m2, là sự kết hợp hài hòa giữa di sản kiến trúc và công nghệ hiện đại. Nơi đây không chỉ là điểm đến văn hóa tiêu biểu, công trình còn được xem là biểu tượng của sự hồi sinh và niềm tự hào dân tộc Kuwait.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Amthal Al-Huwaila, hai bên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là vai trò và đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân đánh giá cao các chính sách của Kuwait trong lĩnh vực phúc lợi gia đình, bảo vệ trẻ em và nâng cao vị thế phụ nữ, cho rằng đây là những nền tảng quan trọng góp phần tạo nên diện mạo phát triển đáng trân trọng của Kuwait. Bà nhấn mạnh “Việt Nam trân trọng và học hỏi những nỗ lực đó”.

Hai bên thống nhất cho rằng Việt Nam và Kuwait có quan hệ hữu nghị truyền thống, văn hóa tương đồng và nhiều tiềm năng hợp tác.

Thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, bảo tồn và phát huy di sản-những mảng hợp tác đầy triển vọng trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Bộ trưởng Amthal Al-Huwaila đã tới thăm Trường Tiểu học nữ Asma Bint Yazid Al Ansariyah, nơi đào tạo trẻ em gái trong môi trường học tập hiện đại và nhân văn.

Các em học sinh đã trình diễn múa truyền thống và giới thiệu món ăn đặc trưng của Kuwait để chào đón Đoàn.

Đoàn đã nghe giới thiệu về mô hình giảng dạy, tham quan một số lớp học và giao lưu với học sinh qua các hoạt động mỹ thuật, âm nhạc.

Phu nhân nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong phát triển quốc gia, đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong xây dựng môi trường học tập bao trùm và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên đối với thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Phu nhân Lê Thị Bích Trân trao tặng nhà trường những món quà mang bản sắc văn hóa Việt Nam và gửi lời chúc tốt đẹp đến thầy cô và học sinh, bày tỏ tin tưởng những món quà sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

