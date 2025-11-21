Việt Nam-Algeria thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chủ chốt

Việt Nam và Algeria nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đến giáo dục và văn hóa trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân từ ngày 18-20/11 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Sifi Ghrieb, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược phù hợp với tầm nhìn sáng suốt và ý chí chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Để thực hiện tầm nhìn của quan hệ Đối tác Chiến lược, hai nước thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chủ chốt: chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng; kinh tế-thương mại-đầu tư; nông nghiệp-môi trường, nhà ở, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương./.