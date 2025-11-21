Truyền thông Algeria đưa tin đậm nét về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, truyền thông Algeria ngày 20/11 tiếp tục đưa tin đậm nét về các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại thủ đô Algiers.

Hãng thông tấn APS cho biết trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Nhân dân (Hạ viện) Algeria - ông Brahim Boughali, hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai bên cũng đã điểm lại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria; thảo luận phương hướng tăng cường hợp tác nghị viện và mở rộng quan hệ đối tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Ông Boughali nêu bật tầm quan trọng của Tuyên bố nâng quan hệ giữa hai nước lên Đối tác Chiến lược, khẳng định Algeria mong muốn đưa hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong tất cả các lĩnh vực.

Ông cho rằng Nghị định thư hợp tác nghị viện ký năm 2005 giữa cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục là minh chứng cho tinh thần hữu nghị và chiều sâu quan hệ Việt Nam-Algeria. Nhà lãnh đạo Hạ viện Algeria đồng thời đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề Palestine.

Ông Boughali cho rằng các cải cách kinh tế lớn do Tổng thống Abdelmadjid Tebboune khởi xướng đang tạo điều kiện thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác kinh tế và nghị viện. Kết thúc cuộc gặp, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp và tăng cường trao đổi đoàn giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả và thực chất giữa Việt Nam và Algeria.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria - ông Azouz Nasri - đã tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Nasri nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự vững chắc của quan hệ song phương, vốn bắt nguồn từ những gì hai nước cùng trải qua trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ông Nasri nhận định quan hệ hữu nghị, hợp tác và đoàn kết giữa hai nước được tăng cường hơn nữa khi hai bên chính thức công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Algeria đánh giá cao sự tương đồng quan điểm của hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Algeria coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, nhất là việc mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, tăng cường đối thoại chính trị và thúc đẩy giao lưu văn hóa-nhân dân, phù hợp với mong muốn chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về hợp tác nghị viện, ông Nasri nhấn mạnh Quốc hội Algeria với hai viện luôn chú trọng mở rộng khuôn khổ hợp tác với Quốc hội Việt Nam, trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm lập pháp và tăng cường phối hợp tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế. Ông cho rằng ngoại giao nghị viện cần đóng vai trò tích cực hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác song phương và thúc đẩy đối thoại chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Abdelmalek Tacherift, Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cũng theo APS, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cùng ngày đã tiếp Bộ trưởng Cựu chiến binh và Những người có công Algeria - ông Abdelmalek Tacherift. Thông cáo của Bộ trên cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã nhắc lại mối quan hệ lịch sử gắn bó giữa Việt Nam và Algeria - hai đất nước có chung quá khứ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác khoa học và văn hóa, đặc biệt là trong các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, gìn giữ ký ức và bảo tồn di sản của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hai nước nhất trí tăng cường kết nối giữa các bảo tàng, trung tâm nghiên cứu lịch sử và các tổ chức văn hóa liên quan. Theo thông cáo, cuộc gặp thể hiện sự bền chặt trong quan hệ hữu nghị Algeria-Việt Nam, đồng thời tái khẳng định cam kết của hai nước về việc truyền lại cho các thế hệ trẻ các giá trị của tình đoàn kết và khát vọng giải phóng dân tộc.

Trước đó, tối 19/11, kênh tin tức Al24news đưa tin sau khi hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao các thành tựu mà Algeria đạt được trong những năm gần đây, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai nước tăng cường sức mạnh chung và thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của cả hai dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam và Algeria đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về các nguyên tắc và biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong khi đó, Đài phát thanh Radio Algérienne đưa tin Tổng thống Abdelmadjid Tebboune ngày 19/11 đã đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Phủ Tổng thống Algeria.

Ông Tebboune đã giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính khu vực trưng bày tại sảnh chính của Phủ Tổng thống, giới thiệu chân dung các nhà lãnh đạo và Tổng thống Algeria từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn sau khi giành độc lập. Sau đó, hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

APS dẫn phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung với báo giới sau khi Tổng thống Tebboune tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Algeria sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời góp phần củng cố và mở rộng hợp tác song phương.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Algeria là đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam ở châu Phi. Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác mới cho thấy xu hướng phát triển tích cực và sự quan tâm lớn của cả Việt Nam và Algeria tới việc tăng cường quan hệ vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình và ổn định ở hai khu vực.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Tebboune đã diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy, đạt nhiều kết quả thực chất. Chuyến thăm, theo ông, sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Algeria trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong suốt các giai đoạn lịch sử, khẳng định đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng hợp tác Việt Nam - Algeria trong tương lai./.

Thủ tướng kết thúc chuyến thăm Algeria, lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 Tối 20/11, giờ địa phương (rạng sáng 21/11, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, lên đường sang Nam Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.