Thủ tướng làm việc với các Bộ, Tập đoàn của Algeria để cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Algeria, chiều 20/11, giờ địa phương, tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với một số Bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổ chức của Algeria nhằm triển khai cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Algeria mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp.

Tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Algeria Mohamed Arkab, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong chuyến thăm Algeria, Thủ tướng vừa có cuộc hội đàm, hội kiến Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Algeria, hai nước đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, cũng như cùng Thủ tướng Algeria tham gia Diễn đàn kinh tế Việt Nam- Algeria.

Cho biết các nhà lãnh đạo hai bên đã nhất trí rằng hợp tác giữa hai nước, nhất là trong kinh tế là không có giới hạn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngoài mở rộng khai thác dầu mỏ, tăng cường các dự án hoá dầu, chế biến các sản phẩm từ dầu mỏ để tăng giá trị cho dầu mỏ.

Cùng với đó, thúc đẩy các lĩnh vực mà Việt Nam đang phát triển mạnh như năng lượng mặt trời, năng lượng gió; sản xuất máy móc, thiết bị điện; xây dựng lưới điện thông minh…

Hoan nghênh việc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria (SONATRACH) triển khai hiệu quả cao dự án khai thác dầu mỏ, Thủ tướng yêu cầu cùng với Uỷ ban liên Chính phủ, hai bên lập tổ công tác, các cơ chế hợp tác và thành lập liên doanh để đầu tư tại Algeria, tập trung vào các lĩnh vực, dự án như hai Thủ tướng đã chỉ đạo.

Trong đó, cùng với khai thác dầu mỏ trong bờ, mở rộng khai thác ngoài khơi - lĩnh vực mà Việt Nam rất có kinh nghiệm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị phía Algeria có cơ chế chính sách thông thoáng hơn, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các dự án giữa hai bên được triển khai hiệu quả hơn, trên tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện có kết quả thực sự.”

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Algeria Mohamed Arkab bày tỏ vinh hạnh được Thủ tướng Chính phủ tiếp; cũng như cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời, sát sao, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Algeria trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dầu mỏ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Algeria hợp tác đầy đủ với các đối tác Việt Nam.

Cho biết Bộ Năng lượng và Mỏ Algeria đang tích cực thực hiện yêu cầu của Tổng thống Algeria về việc đề xuất các dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực dầu mỏ, khí như Thủ tướng đã nêu, Bộ trưởng Mohamed Arkab bày tỏ hài lòng trong hợp tác hiệu quả của Algeria với PVN, là hình mẫu về đối tác, hợp tác thành công giữa tại Algeria-Việt Nam; nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác để phối hợp với Việt Nam trong triển khai các dự án cụ thể.

Cho rằng Việt Nam có kinh nghiệm, có tiềm lực, thế mạnh trong ngành khai thác dầu mỏ, Bộ trưởng Mohamed Arkab đề nghị Việt Nam hỗ trợ Algeria trong lĩnh vực này, nhất là đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong tất cả các khâu từ khai thác, chế biến, phân phối dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Abdelmalek Tacherift, Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria Abdelmalek Tacherift, Thủ tướng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức đất nước Algeria trong những ngày tháng 11 lịch sử, khi nhân dân Algeria anh em đang kỷ niệm những trang hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thủ tướng chúc mừng đất nước và nhân dân Algeria về những thành tựu to lớn trong xây dựng một “Algeria mới” phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, có vị thế và vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, anh em truyền thống giữa hai nước, tình hữu nghị được tôi luyện và ngày càng củng cố qua hơn 6 thập niên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962. Dù cho thời gian thay đổi, thế giới thay đổi nhưng có điều không bao giờ thay đổi đó là sự gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam và Algeria; đây là di sản quý giá giữa hai dân tộc.

Thủ tướng nêu rõ, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu, nghĩa tình mà Chính phủ và nhân dân Algeria đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Nhấn mạnh Việt Nam và Algeria là hai dân tộc cùng sát cánh bên nhau trong những năm tháng gian khổ, chia sẻ khát vọng độc lập, tự do, Thủ tướng bày tỏ thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, cống hiến mà anh hùng, liệt sỹ, các cựu chiến binh và người có công của hai nước đã dành cho Tổ quốc, để Việt Nam và Algeria phát triển như ngày nay.

Thủ tướng cho rằng trong quá khứ, Việt Nam và Algeria đã đoàn kết, thống nhất trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhau để chiến thắng; ngày nay hai đất nước tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria và các cơ quan phía Việt Nam (Bộ Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh) đẩy mạnh hợp tác trong trao đổi kinh nghiệm về chính sách với người có công, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực này, cũng như hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử và tình hữu nghị, anh em giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian thăm Bảo tàng Cựu chiến binh quốc gia Algeria, khẳng định những cựu chiến binh và người có công là một phần quan trọng trong sự kết nối lịch sử sâu sắc, bền vững giữa hai nước.

Bộ trưởng tin rằng sự kết nối này sẽ trở thành động lực phát triển trong quan hệ hai nước giai đoạn mới và hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết trên một mặt trận mới là mặt trận xây dựng đất nước; cho biết sẵn sàng hợp tác với các cơ quan phía Việt Nam theo các nội dung mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam mời Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmbarek. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp Tổng Bí thư Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmebarek, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng tới Algeria có ý nghĩa quan trọng, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lịch sử đã ghi nhận hai Đảng cùng sát cánh, ủng hộ nhau trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước; mong muốn Đảng FLN tiếp tục lãnh đạo các thành viên của mình tham gia vào quá trình xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng mong muốn Đảng FLN tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên trong bối cảnh mới; trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng.

Cho rằng trong bối cảnh hiện nay hai bên cần có đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh, Thủ tướng cũng đề nghị Đảng FLN ủng hộ Chính phủ Algeria, ủng hộ sự hợp tác giữa hai đất nước, sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai bên vừa nhất trí công bố; trao đổi thông tin về đánh giá tình hình thế giới và quá trình xây dựng Đảng.

Nhấn mạnh “hợp tác để có lợi ích của mỗi nước, mỗi đảng; trao đổi thông tin, trao đổi đoàn để củng cố niềm tin của mỗi đảng”, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc mừng và mời Tổng Bí thư Abdelkrim Benmebarek thăm Việt Nam; chúc Đảng FLN vững vàng trong vai trò lãnh đạo, góp phần đưa đất nước Algeria phát triển, với những định hướng quan trọng theo tầm nhìn tới năm 2035.

Về phần mình, Tổng Bí thư Đảng FLN Abdelkrim Benmebarek vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - người con của đất nước Anh hùng, đất nước của những người Anh hùng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – những người bạn thân thiết của Algeria.

Ôn lại lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Đảng FLN cho biết, công cuộc giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước chế độ thực dân đã là nguồn cảm hứng cho các dân tộc trên thế giới đứng lên thoát khỏi ách áp bức.

Cho rằng, lãnh đạo, đồng hành với hai đất nước, hai dân tộc, nhân dân hai nước giành độc lập dân tộc là hai đảng cách mạng, Tổng Bí thư Abdelkrim Benmebarek cho biết, sau cuộc gặp với Thủ tướng vừa qua, Tổng thống Algeria đã chỉ đạo rất quyết liệt các bộ, ngành, tổ chức triển khai ngay các công việc cụ thể, làm sống động các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trong đó có thoả thuận hợp tác giữa Đảng FLN và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bày tỏ quyết tâm hiện thực hóa những gì mà cha ông, các thế hệ cách mạng đi trước của hai nước mong muốn, Tổng Bí thư Đảng FLN cho rằng, hai Đảng có cùng đường hướng phấn đấu; mong muốn chuyển hoá hợp tác Đảng thành hợp tác giữa hai nước.

Gửi lời chào, thăm hỏi, chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng FLN tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, xây dựng một Việt Nam tươi sáng như các mục tiêu phát triển đã đặt ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Đảng FLN chứng kiến Lễ ký và trao Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FLN./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số Bộ trưởng và lãnh đạo Đảng của Algeria Nhân chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 20/11/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mohamed Arkab, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria và ông Abdelmalek Tacherift, Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria.