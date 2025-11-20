Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Algeria

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, sáng 20/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Algeria Azzouz Nasri nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Algeria; khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng, góp phần tạo đột phá, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới về mọi mặt.

Nhấn mạnh quan hệ lịch sử Việt Nam-Algeria được xây dựng, hình thành và phát triển hết sức tốt đẹp qua nhiều giai đoạn lịch sử, Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri hoan nghênh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Algeria và Thượng viện luôn ủng hộ Chính phủ Algeria phát triển quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Algeria ca ngợi ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng tạo nên nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới; cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ to lớn cho Cách mạng Algeria và Algeria cũng đã hết lòng hỗ trợ Việt Nam cho đến khi Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975.

Chủ tịch Thượng viện Algeria bày tỏ sự tự hào về quan hệ sâu sắc và bền chặt giữa hai dân tộc và cho rằng việc hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Thượng viện Algeria nhấn mạnh hai nước có quá khứ hào hùng và chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria (Thượng viện Algeria) Azzouz Nasri. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri và các lãnh đạo cấp cao của Algeria đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và rất xúc động khi Ngài Chủ tịch Thượng viện và tất cả các Phó Chủ tịch Thượng viện đã dành thời gian đón tiếp chân thành và nồng ấm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri và các Lãnh đạo cấp cao Algeria.

Khẳng định tình hữu nghị thủy chung, tinh thần đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Algeria được vun đắp qua các thời kỳ là nền tảng bền vững của mối quan hệ song phương, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Algeria cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay, đưa hai nước cùng hướng về tương lai với niềm tin và kỳ vọng mới.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Nghị viện trong tổng thể quan hệ song phương và nhất trí đẩy mạnh hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội hai nước thông qua chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng pháp luật; thiết lập các chương trình hợp tác chuyên sâu giữa Ủy ban chuyên môn hai bên và kết nối chặt chẽ hơn nữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị.

Vui mừng thông báo về khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược vừa mới được thiết lập cùng những kết quả hết sức tốt đẹp đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị sớm có chương trình hành động cụ thể giữa các cơ quan hành pháp hai bên, đồng thời rà soát các văn bản hợp tác phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thông báo việc hai bên đã ký‎ 7 thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm về thương mại, nhà ở, quy hoạch đô thị, giáo dục, kết nối doanh nghiệp… và đề nghị Thượng viện Algeria ủng hộ, tiếp tục tạo dựng hành lang pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương, ký kết và phê chuẩn các thỏa thuận nền tảng quan trọng.

Chủ tịch Thượng viện Algeria đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và khẳng định đây là những nền tảng mang tính định hướng xây dựng tương lai tươi sáng cho quan hệ hai nước cũng như sự phát triển của mỗi nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật tôn vinh lịch sử và truyền thống của hai dân tộc, qua đó giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ chí tình, chí nghĩa anh em cũng như tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Thượng viện Algeria đánh giá cao và khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tích cực cộng đồng người Việt Nam tại Algeria ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội cho Algeria và là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường của nhau ở các liên minh nghị viện thế giới, khu vực, các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Algeria cùng là thành viên.

Về các vấn đề biển và đại dương trong đó có Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Algeria ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri sớm thăm Việt Nam./.

