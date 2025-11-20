Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Algeria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 19/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.

Cuộc hội kiến diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Algeria tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria năm 1958, Việt Nam trân trọng sợi dây gắn kết bền chặt, được hun đúc từ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc và khát vọng tự do, thịnh vượng.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria có sự gắn bó máu thịt, sự gần gũi giữa nhân dân hai nước trong bối cảnh thế giới đang thay đổi. Với nền tảng quan hệ bền chặt, hai bên cần thiết lập cơ chế chiến lược để giám sát và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược vừa mới được thiết lập./.