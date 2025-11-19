Truyền thông Algeria đồng loạt đưa tin chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tối 18/11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Algiers, nhiều báo đài địa phương đã đồng loạt đưa tin và đăng ảnh về chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng này.

Hãng thông tấn APS và đài Radio Algérie cho biết đón Thủ tướng Việt Nam tại sân bay quốc tế Houari Boumediene là Thủ tướng Algeria, Sifi Ghrieb cùng với một số thành viên Chính phủ nước này.

Hai cơ quan truyền thông lớn của Algeria sáng 19/11 tiếp tục đưa tin về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho hay hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm tại Phủ Thủ tướng Algeria. Đây là dịp để hai bên ca ngợi chiều sâu quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước và hai dân tộc, cũng như lịch sử cùng kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh ý chí chính trị của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện và nâng quan hệ giữa hai nước lên Đối tác Chiến lược.

Báo Ennahar đưa tin và đăng ảnh về chuyến thăm. (Ảnh chụp hình bài báo)

Kênh tin tức Al24news cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sỹ trong Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Algeria tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ ở thủ đô Algiers.

Thủ tướng cũng tham quan Bảo tàng Liệt sỹ và ngắm nhìn vịnh Algiers từ khu vực Đài Tưởng niệm, nơi có tầm nhìn bao quát toàn thủ đô.

Báo điện tử Echoruk Online cũng đưa tin và đăng ảnh cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Algeria ngày 18/11, bắt đầu chuyến thăm chính thức từ ngày 18-20/11.

Tương tự, nhiều báo dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Algeria khẳng định chuyến thăm này nhằm tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Algeria và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác song phương trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm./.

Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sáng 19/11 giờ địa phương, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.