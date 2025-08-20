Tấn công đền thờ Hồi giáo ở Nigeria: 50 người đã tử vong, 60 người bị bắt cóc

Số người chết trong vụ tấn công một đền thờ Hồi giáo và các ngôi nhà lân cận ở bang Katsina, Tây Bắc Nigeria, đã tăng lên thành 50 người, trong khi khoảng 60 người đang bị bắt cóc.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm 19/8 theo giờ địa phương tại cộng đồng hẻo lánh Unguwan Mantau thuộc huyện Malumfashi, khi các tín đồ Hồi giáo đang tham gia lễ cầu nguyện bình minh.

Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công có vũ trang đến bằng xe máy, nổ súng vào bên trong đền thờ rồi tấn công sang tiếp các căn nhà lân cận.

Ông Aminu Ibrahim, một quan chức huyện Malumfashi, cho biết 30 người đã bị bắn chết và 20 người bị thiêu sống trong vụ tấn công này. Đây là một trong hàng loạt vụ tấn công gây chết người ở khu vực này trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát bang Katsina, Abubakar Sadiq Aliyu, cho biết những kẻ tấn công đã bị cảnh sát truy đuổi và trong lúc bỏ chạy, chúng tiếp tục nổ súng vào người dân.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công khác đã được lên kế hoạch nhằm vào 2 ngôi làng.

Bang Katsina hiện là một trong những điểm nóng về tội phạm có vũ trang ở Tây Bắc Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc, tống tiền và tấn công gây thương vong, bất chấp các hoạt động quân sự đang diễn ra./.

