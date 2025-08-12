Mali phá vỡ âm mưu đảo chính, bắt giữ 2 tướng lĩnh

Cuối tuần qua, Chính phủ Mali đã bắt giữ ít nhất 45 binh sỹ, trong đó có 2 tướng lĩnh, vì âm mưu "phá hoại các thể chế" ở quốc gia Sahel này.

Trong số những người bị bắt có Tướng Abass Dembele, cựu Thống đốc vùng Mopti ở miền Trung, và Chuẩn tướng Không quân Nema Sagara, một trong số ít nữ tướng cấp cao trong Quân đội Mali.

Sau cuộc đảo chính năm 2020, chính quyền quân sự Mali do ông Assimi Goïta lãnh đạo hứa sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng.

Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có cuộc bỏ phiếu nào được tổ chức và mới đây, chính phủ đã hoãn kế hoạch tổ chức bầu cử đến năm 2027./.

Quân đội Mali phản công chớp nhoáng, hạ gục hơn 80 tay súng khủng bố Lực lượng vũ trang Mali đã đáp trả các phần tử khủng bố hiệu quả, gây tổn thất nặng nề cho đối phương, tiêu diệt hơn 80 tay súng, thu giữ nhiều vũ khí, xe máy và phương tiện.