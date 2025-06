Giao tranh dữ dội giữa quân đội và lực lượng ly khai ở Mali

Sáng 13/6, một cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra tại khu vực Kidal, miền Bắc Mali giữa lực lượng vũ trang chính phủ Mali (FAMa) và Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA), một liên minh các nhóm ly khai người Tuareg đòi độc lập.

Theo thông cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Mali, đoàn xe hậu cần của FAMa đã bị phục kích khi đang di chuyển gần Kidal, sau khi lực lượng này tiến hành một chiến dịch chống lại một nhóm khủng bố có vũ trang. Quân đội tuyên bố đã đẩy lui vụ tấn công và “tình hình hiện nằm trong tầm kiểm soát," song không công bố thiệt hại về người hay phương tiện.

Trong khi đó, phía FLA khẳng định đã gây thiệt hại nặng nề cho liên quân chính phủ. Tuyên bố từ lực lượng này nêu rõ: “Chúng tôi đã tiêu diệt hàng chục binh sỹ của FAMa và các lính đánh thuê thuộc Quân đoàn châu Phi, phá hủy 21 phương tiện quân sự, trong đó có xe bọc thép và xe bán tải vũ trang." FLA thừa nhận có 3 chiến binh của nhóm này thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc giao tranh trên.

Cuộc giao tranh nói trên xảy ra chỉ một tuần sau khi Tập đoàn Wagner - tổ chức lính đánh thuê từng hoạt động tại Mali từ năm 2021, tuyên bố rút quân. Phần lớn các tay súng của Wagner được cho là đã gia nhập Quân đoàn châu Phi, tiếp tục hỗ trợ quân đội chính phủ Mali.

FLA được thành lập trong tháng 11/2024, tập hợp các nhóm ly khai người Tuareg chủ trương thành lập nhà nước Azawad ở miền Bắc Mali. Các nhóm này từng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ trước khi quân đội chính phủ tái chiếm Kidal hồi cuối năm 2023.

Mali rơi vào khủng hoảng an ninh nghiêm trọng từ năm 2012 do sự nổi dậy của các lực lượng ly khai và nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bạo lực kéo dài đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia Tây Phi này./.

