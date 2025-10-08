EU siết chặt hạn ngạch nhập khẩu bảo vệ ngành thép nội địa

Thế giới

Theo thông báo mới nhất từ EC tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu, hạn ngạch nhập khẩu thép sẽ bị cắt giảm tới gần 50%, chỉ cho phép khoảng 10% thị trường được mở cửa cho thép ngoại khối.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố một loạt biện pháp bảo hộ mạnh mẽ chưa từng có nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép của khối trước làn sóng nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ngành thép châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với 18.000 việc làm bị mất chỉ riêng trong năm 2024.

Theo thông báo mới nhất từ EC tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, hạn ngạch nhập khẩu thép sẽ bị cắt giảm tới gần 50%, chỉ cho phép khoảng 10% thị trường được mở cửa cho thép ngoại khối. Đáng chú ý, mức thuế đối với các lô hàng vượt hạn ngạch sẽ tăng gấp đôi, từ 25% lên 50%.

Ông Stéphane Séjourné, Ủy viên EC phụ trách Thịnh vượng và Chiến lược công nghiệp, nhấn mạnh đây là "điều khoản bảo vệ mạnh mẽ nhất" từng được đề xuất cho ngành thép châu Âu. Các biện pháp này sẽ không có thời hạn kết thúc và đi kèm cơ chế chống lẩn tránh nghiêm ngặt.

Đáp lại những lo ngại về tác động đến giá cả, ông Séjourné cho biết ảnh hưởng sẽ "rất hạn chế", ước tính chỉ tăng khoảng 50 Euro cho mỗi chiếc ô tô và 1 Euro cho mỗi máy giặt - "một cái giá hợp lý cho chủ quyền và việc làm ở châu Âu."

Hiện ngành thép châu Âu đang tạo ra 300.000 việc làm trực tiếp tại 20 quốc gia thành viên, nhưng đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất toàn cầu lên tới 700 triệu tấn. Mặc dù có công suất sản xuất 135 triệu tấn/năm, các nhà máy thép châu Âu hiện chỉ hoạt động ở mức 70% công suất do nhu cầu suy giảm.

Tập đoàn ArcelorMittal, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất châu Âu, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các biện pháp mới. Tuy nhiên, việc thông qua quy định này - dự kiến vào đầu năm 2026 - vẫn còn nhiều thách thức. Hiện mới có 11/27 quốc gia thành viên, đứng đầu là Pháp, cam kết ủng hộ đề xuất này.

EU đề xuất tăng gấp đôi thuế thép nhập khẩu

Trước đó, ngày 7/10, Liên minh châu Âu (EU) công bố các đề xuất tăng gấp đôi thuế quan đối với thép nhập khẩu. Động thái này tương tự như chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép đang gặp khó khăn của khối khỏi sự cạnh tranh với các đối tác nước ngoài.

Ủy viên phụ trách công nghiệp EU, ông Stéphane Séjourné, công bố đề xuất tăng thuế thép lên 50% và giảm một nửa khối lượng thép được phép nhập khẩu vào khối 27 quốc gia thành viên này. Theo ông Séjourné, đây là bước đi nhằm tái công nghiệp hóa châu Âu./.

