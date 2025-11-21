Mỹ dỡ bỏ thuế bổ sung 40% đối với nhiều mặt hàng nông sản của Brazil

Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ mức thuế bổ sung 40% áp lên các mặt hàng thực phẩm của Brazil như thịt bò, càphê, cacao và trái cây.

Đây là các mức thuế được Washington áp dụng từ tháng Bảy sau khi cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - nhân vật được cho là đồng minh của ông Trump - bị kết án 27 năm tù với cáo buộc âm mưu đảo chính.

Theo quy định mới, các lô hàng của Brazil nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 13/11 sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung và những khoản thuế đã thu trước đó có thể được hoàn lại.

Lệnh dỡ thuế diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng bắt đầu đảo ngược một số biện pháp thương mại vốn là nguyên nhân làm tăng chi phí thực phẩm tại Mỹ trong thời gian qua.

Brazil hiện cung cấp hơn 30% lượng càphê tiêu thụ tại Mỹ và thị phần thịt bò cũng đang tăng mạnh, đặc biệt là loại dùng để chế biến bánh kẹp burger.

Giới phân tích cho rằng quyết định của Washington sẽ nhanh chóng giải phóng lượng lớn cà phê Brazil đang được cất giữ trong các kho ngoại quan để chờ điều chỉnh thuế.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt Brazil (ABIEC) đánh giá rất tích cực động thái của Mỹ, cho rằng việc dỡ bỏ thuế bổ sung từng có thời điểm lên tới 50% sẽ giúp khôi phục tính dự báo cho hoạt động xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại vận hành trôi chảy.

ABIEC cũng nhấn mạnh quyết định này củng cố niềm tin vào đối thoại giữa hai nước và mở ra dư địa để nối lại xuất khẩu theo hướng cân bằng, ổn định hơn.

Hiệp hội khẳng định ngành thịt Brazil sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để mở rộng cơ hội, từ đó củng cố vị thế của Brazil như một đối tác tin cậy trên thị trường quốc tế.

Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil được cho là đã hạ nhiệt đáng kể sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Brazil Lula da Silva và Tổng thống Trump ngày 26/10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia cũng như cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Washington hồi tuần trước./.

Brazil khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán về thuế đối ứng với Mỹ Phó Tổng thống Brazil nhấn mạnh mục tiêu của Brasilia là “thương lượng” nhằm nhanh chóng xử lý những mức thuế đối ứng mà Washington đang áp đặt, điều mà ông cho là “một sự méo mó cần được điều chỉnh.”