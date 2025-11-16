Brazil khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán về thuế đối ứng với Mỹ

Ngày 15/11, Chính phủ Brazil nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố giảm thuế đối với một số mặt hàng nông sản là “tín hiệu tích cực,” song khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các mức thuế đối ứng 40% mà nước này đang phải gánh chịu.

Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Thương mại Brazil Geraldo Alckmin cho biết quyết định miễn thuế cho một loạt sản phẩm nông nghiệp của Mỹ “đi đúng hướng” và “mang tính xây dựng.”

Tuy vậy, ông nhấn mạnh mục tiêu của Brasilia là “đối thoại và thương lượng” nhằm nhanh chóng giải quyết tình trạng hiện nay và xử lý những mức thuế đối ứng mà Washington đang áp đặt, điều mà ông cho là “một sự méo mó cần được điều chỉnh.”

Ngoài mức thuế 10-15% mà ông Trump áp dụng đối với hầu hết các nước, Brazil còn chịu thêm mức thuế 40% trên nhiều loại hàng xuất khẩu chủ lực.

Theo thông báo được công bố ngày 14/11, việc xem xét lại các mức thuế toàn cầu của Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho các mặt hàng của Brazil như càphê, trái cây và thịt.

Tuy nhiên, các mặt hàng này vẫn không được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt mang tính chính trị liên quan đến vụ án của cựu Tổng thống Bolsonaro, người sẽ bắt đầu thi hành án 27 năm tù về tội âm mưu đảo chính vào cuối tháng này.

Quan hệ song phương giữa Brazil và Mỹ gần như “đóng băng” từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng Một. Tuy nhiên, bầu không khí đã phần nào thay đổi sau kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc gần đây, khi ông Trump có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva.

Hai nhà lãnh đạo sau đó thừa nhận đã xuất hiện một “sự đồng điệu,” được thể hiện rõ hơn trong cuộc gặp trực tiếp tại Malaysia hồi tháng trước.

Kể từ đó, các nhóm kỹ thuật của hai chính phủ đang tích cực bàn thảo về khả năng xem xét lại các mức thuế đối với Brazil, quốc gia trong 15 qua luôn trong tình trạng thâm hụt thương mại với Mỹ./.

